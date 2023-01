Si è spento Roberto Buonasorte, a lungo consigliere comunale del Msi a Monterotondo

Buonasorte era a casa in convalescenza dopo aver avuto qualche qualche giorno di febbre alta. Si è spento nel tardo pomeriggio di giovedì Roberto Buonasorte, all’improvviso, in seguito a una crisi che non gli avrebbe lasciato scampo. Era Era nato a Coira Svizzera nel 1964. Consigliere comunale di Monterotondo, dove viveva stabilmente con la famiglia, era stato eletto ininterrottamente consigliere comunale dal 1990 al 2008. E’ stato l’ultimo consigliere del Movimento Sociale Italiano ed il primo di Alleanza Nazionale. Buonasorte sarebbe deceduto in casa dove era in convalescenza da alcuni giorni con la febbre alta.

Il cordoglio di tanti militanti

Appena si è diffusa la notizia è iniziato il tam-tam di condoglianze e di ricordi via social del mondo umano e politico della destra. Iniziò giovanissimo la militanza nel Msi sempre a Monterotondo, e dopo aver ricoperto la carica di Segretario cittadino del MSI-DN nel 1986, divenne componente dell’Esecutivo della Federazione provinciale di A.N. Successivamente ha fatto parte dell’Assemblea regionale e, durante il Congresso fondativo di Fiuggi del 1995, venne eletto componente dell’Assemblea Nazionale. Ha collaborato a lungo con Francesco Storace all’epoca della presidenza della Regione Lazio. Dal luglio del 2018 è stato capo della segreteria del consigliere regionale Sergio Pirozzi, Presidente della Commissione “Tutela del territorio, grandi rischi, protezione civile ed erosione delle coste” della Regione Lazio.