Roma, madre e figlia trovate morte in casa in zona Trionfale. Erano decedute da settimane

Tragedia a Roma. Una donna di 83 anni e la figlia di 54 sono state trovate senza vita nell’appartamento dove vivevano in via Giulio Salvatori, in zona Trionfale. A scoprire i due corpi, quello dell’anziana in avanzato stato di decomposizione, è stato l’altro figlio della vittima che ha poi dato l’allarme. L’esame autoptico chiarirà le cause della morte, quella della 54enne recente; mentre quella della madre dovrebbe essere avvenuta almeno un mese fa. I primi esami medici non hanno riscontrato alcun segno di violenza sui due cadaveri e anche l’appartamento, pieno di cianfrusaglie in disordine, non presentava tracce di effrazione. Ad indagare sono i poliziotti del commissariato Primavalle.

Roma, madre e figlia trovate morte in casa

Quando gli agenti di polizia sono entrati nell’appartamento, in zona Trionfale “hanno dovuto coprirsi il volto per rimandare indietro i conati di vomito. L’odore era talmente forte che non lasciava adito ad alcun sospetto. Perché era l’odore di corpi in decomposizione”. E’ il Messaggero a fornire una ricostruzione della scena della duplice morte. I corpi delle donne giacevano in due differenti stanze. Sono italiane, la madre classe 1955, la figlia era del 1980. Secondo una prima valutazione la madre, 83enne, sarebbe deceduta da almeno un mese, mentre la figlia, 54 anni, da alcuni giorni. Il dramma della solitudine è agghiacciante in una città come Roma.

Roma, madre e figlia morte da settimane

Sia la Scientifica sia il medico legale non hanno potuto stabilire se siano morti naturali oppure no. “Troppo difficile, con lo stato dei cadaveri, stabilire da una prima analisi se dietro quest’ultimo ritrovamento si nasconda un dramma della solitudine o qualcos’altro”, leggiamo sul quotidiano romano. Unico indizio, in casa c’erano anche indumenti maschili. Farebbero pensare alla presenza di un uomo del quale al momento non c’è traccia. Sarà ora l’autopsia a risalire alle cause della morte.

Si indaga su farmaci e abiti da uomo trovati in casa

Nessuna ipotesi è esclusa, al momento, compresa quella di una malattia che potrebbe aver colpito entrambe. In casa sono stati trovati dei farmaci, sui quali sono in corso analisi e verifiche. La vicenda ricorda tragicamente quella avvenuta solo poche settimane fa a San Basilio: anche in quel caso madre e figlia sono state trovare morte in casa. La prima a morire era stata la madre molto anziana. La figlia, nel vedere la madre priva di vita, si era sentita male e ha avuto un infarto.