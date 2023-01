Riforme, grande sintonia nel governo: avanti su presidenzialismo, autonomia e Roma capitale

Le riforme istituzionali rappresentano l’orizzonte dell’intera legislatura. È questo, in estrema sintesi, il senso dell’incontro presieduto oggi pomeriggio a Palazzo Chigi dal premier Giorgia Meloni e al quale hanno partecipato i vicepremier Salvini e Tajani, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano e i ministri Calderoli, Casellati, Fitto e Lollobrigida.

La nota di Palazzo Chigi

Nel corso della riunione – spiega una nota diffusa da Palazzo Chigi è stata riscontrata «grande sintonia» sulle riforme, che la maggioranza condurrà in porto «in linea con gli impegni assunti con gli italiani e definiti nel programma di coalizione». «Nel corso della riunione – prosegue la nota – si è definito il percorso tecnico e politico per arrivare, in una delle prossime sedute del Consiglio dei ministri, all’approvazione preliminare del disegno di legge sull’autonomia differenziata.

Un cronoprogramma per le riforme

«Al tavolo si è stabilito, inoltre, di definire il cronoprogramma sullo status di Roma Capitale e sulla riforma in senso presidenziale dello Stato. Obiettivo del governo – conclude il comunicato – è mantenere gli impegni presi con i cittadini nel più breve tempo possibile, col più ampio coinvolgimento del Parlamento e delle forze politiche».