Prof negazionista dalla sala urla frasi deliranti a una pièce sulla Shoah. La scuola si scusa

Il prof non è nuovo a “performances” del genere… Ma quando il 26 gennaio scorso, interrompendo lo spettacolo milanese «Herr Doktor» (incentrato sulla figura di Goebbels), andato in scena alla vigilia della Giornata della Memoria allo Spazio Teatro 89, si è alzato dalla sua poltrona per urlare alla platea sconcertata il suo credo negazionista, gli spettatori tutti – compresi gli alunni di alcune classi dell’Itis Curie-Sraffa che aveva accompagnato ad assistere alla pièce – non potevano credere a ciò a cui stavano assistendo. A partire dall’attrice sulla ribalta, Beatrice Marzorati, che proprio in quei fatidici istanti era alle prese con un monologo in cui elencava il numero delle vittime della Shoah.

Il docente, schizzato dalla sedia, ha cominciato a urlare frasi deliranti come «questa è la vostra verità. Voi non dite la verità. Dite solo quello che vi fa comodo: state gonfiando completamente i numeri». Per poi rincarare la dose aggiungendo: «Questa è ideologia». L’attrice sul palco non si è fatta cogliere impreparata, e al prof negazionista ha prontamente ribattuto che «no, questa è la storia». Ma il prof sempre più convinto ha contro-replicato sul pezzo: «Invece è ideologia». Quegli attimi hanno gelato la sala e l’insegnante, forse resosi conto della situazione. O magari nel tentativo di placare tanto furore iconoclasta, ha pensato bene di abbandonare contradditorio e teatro…

«Abbiamo cercato di calmarlo per proseguire lo spettacolo e riprendere eventualmente al termine della rappresentazione il momento di confronto – ha spiegato l’attrice ai microfoni del TgR Lombardia –. Ma lui ha deciso di lasciare la sala». Tempestive le scuse dei colleghi, che a nome dell’istituto hanno risposto con una lettera pubblica di scuse in cui hanno preso le distanze – sia come cittadini, che come docenti – da quel momento di delirio del professore. Docente di diritto ed economia politica all’IIS Marie Curie/Piero Sraffa che su Facebook si presenta come «cattivo cattivissimo, capo dei vampiri e Re dell’Istituto». E che, a quanto pare, non sarebbe nuovo a sceneggiate del genere. Uno su tutti, cita il sito dell’Ansa, quello accaduto sei anni fa, quando fu sospeso per una settimana per aver pronunciato frasi anti-islamiche dopo che una studentessa non si era alzata al suo ingresso, perché era in Ramadan…