Palombelli è un furia contro Capezzone, lui la zittisce: “Hai distorto la mia opinione, chiedi scusa” (video)

Urla come un ossesso Barbara Palombelli contro Daniele Capezzone e gli arma un processo fuori misura e fuori dalla realtà delle parole usate dall’editorialista della Verità. Il quale saveva detto la sua, come ogni sera, sulla guerra tra Ucraina e Russia. Argomento del giorno per il nuovo invio di armi a Kiev, approvato dalla maggioranza di governo, dal Pd, ad eccezione di Conte che ha rinnegato se stesso. La rabbia della Palombelli nasce da un discorso fatto da Capezzone poco prima dello scontro. “Io sono un atlantista da sempre molto convinto: penso che però alcuni atlantisti sarebbero più credibili se avessero detto fin dall’inizio la verità, cioè i rischi e i costi di questa vicenda; se non avessero dato all’opinione pubblica un’impressione di sottovalutazione. Vi ricordate quando ci dicevano che il problema era cuocere la pasta col fuoco spento? Siamo arrivati anche a questo. Poi non mi piacciono gli eccessi: vedere Zelensky a Sanremo non mi sembra una grande idea. Penso che sarebbe necessario, accanto alla doverosa difesa ucraina, anche avviare un’iniziativa diplomatica“.

Capezzone replica a Palombelli. “Non ce l’ho col Sant’Egidio”

Non è la prima volta che si fanno tali discorsi nel talk show. Ma siccome la Palombelli che pure è equilibrata predilige il pensiero unico – il suo-, non gradisce un paragone fatto da Capezzone nel proseguimento del suo intervento. Il tema guerra e pace coinvolge lo studio e l’editorialista spiega: “Una considerazione morale: se io esco fuori stasera e trovo uno grande e grosso che mi punta un’arma e dice: ‘arrenditi’ e ci sono dieci persone che guardano, io mi aspetto che quelle dieci persone non dicano: ‘fate la pace’ ma mi aiutino e lo disarmino. Questo è quello che deve accadere, basta con questa cosa… e Sant’Egidio e la pace… tutti con grandi principi ma poi c’è qualcuno che crepa”. Un discorso che genericamente elencava posizioni legittimamente pacifiste, ma non suffragate dalla realtà di un guerra feroce. Eppure è saltata su la Palombelli come morsa da una tarantola.



Capezzone ne esce vincitore: “Non ho nulla di cui chiedere scusa”

Palombelli non ha nemmeno consentito una replica a Capezzone, tanto era “tarantolata”: ha iniziato a strillare intentando un vero e poprio processo: “Sono sicura che Daniele Capezzone chiederà scusa per avere evocato Sant’Egidio, che è un’organizzazione che fa del bene in tutto il mondo, con disprezzo. Chiede scusa?“. “Non chiedo scusa. “Primo, io non ho nulla di cui scusarmi e non ho usato un’espressione di disprezzo…”. Infatti, obiettivamente, il “disprezzo” lo ha visto solo la conduttrice, che infatti proferiva invettive a raffica: “Si, era molto sprezzante, ce ne siamo accorti tutti, se n’è accorto anche il pubblico. Questa trasmissione sostiene la comunità di Sant’Egidio. Diamo la pubblicità, dopo chiariamo”. In realtà tutti si sono accorti che lei non era serena e che Capezzone è stato vittima di un equivoco. Ma la Palombelli era troppo piena di sé per ammetterlo. Nei commenti social la conduttrice ne esce malconcia: “Bravissimo Capezzone. Palummé ma perché non te ne vai a La7 e fai tombola con Lilly, Floris e Formigli???”. “Lei deve fare la conduttrice, non dire gli ospiti cosa devono dire o non dire,fare o non fare. Questa ha rovinato un bel programma come Forum”. Già, accusa che non da oggi le viene lanciata.

Oggi Daniele Capezzone pubblica l‘intero link del botta e risposta a “Stasera Italia”, dove chiede alla condutttrice molto garbatamente di non essere censurato per le sue opinioni. Precisando di non avere voluto denigrare una realtà importante e come quella di Sant’Egidio