Noce moscata sniffata a Capodanno dai ragazzi di “Amici” per sballarsi. Deragliano i “talenti” di Maria De Filippi

I pettegolezzi sulla scuola di Amici di Maria De Filippi sono da sempre un argomento forte in rete. Negli ultimi giorni non si fa che parlare di ciò che è successo durante la notte di Capodanno, che sarebbe stata piuttosto trasgressiva. Sui social è circolata l’ipotesi della noce moscata usata come droga. E ora il sito Dagospia conferma che la notte di San Silvestro alcuni allievi avrebbero sniffato noce moscata per sballarsi. Eventi che hanno spinto la produzione del talent a prendere duri provvedimenti nei riguardi di 6 alunni.

Finora la produzione, oltre a parlare di azioni gravissime al punto da non poter essere mostrate al pubblico, atti vergognosi e sconcertanti che sarebbero perfino fuori legge e a punire ognuno dei responsabili, non ha mai fornito informazioni dettagliate su quanto accaduto.

I ragazzi avrebbero prima fatto una ricerca su Youtube per trovare un modo per “sballarsi” in modo casalingo e poi, scoperte le potenzialità allucinogene della noce moscata, avrebbero deciso di sniffarla per la speciale serata al meglio. Le conseguenze non si sono fatte attendere: si sono subito presentati i sintomi di causati da questa spezia usata come droga. Piccoli malori ma comunque debilitanti. Nessuno dei ragazzi, però, è finito in ospedale.

Rei del misfatto sono Wax, Tommy Dali, NDG, Valeria, Maddalena e Samu, per i quali si è scelto di mettere in atto un provvedimento disciplinare, ossia una sfida immediata. Wax, NDG, Maddalena e Samu hanno vinto le rispettive sfide. Rudy Zerbi questa volta non ha lasciato correre e ha deciso l’eliminazione di Tommy Dali.

«La noce moscata – sottolinea Corriere.it – contiene miristicina, sostanza che ha un effetto simile alle anfetamine». Lo conferma il dottor Marcello Ferruzzi, specialista del Centro Antiveleni dell’Ospedale Niguarda di Milano. «La miristicina, in dosi elevate, agisce su alcuni neurotrasmettitori, determinando un quadro allucinatorio con una forte componente ansiosa. L’esperienza può essere terrificante».