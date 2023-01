Nepal, aereo con 72 persone a bordo precipita in una zona abitata e prende fuoco: 40 morti (video)

Strage in Nepal: un aereo ATR-72 della Yeti Airlines con 72 persone a bordo, in rotta verso Pokhara da Kathmandu, si è schiantato nel distretto di Kaski, a circa 200 km a nord-ovest di Katmandu. Più esattamente, tra il vecchio scalo aeroportuale e l’aeroporto internazionale della città, inaugurato di recente. Il velivolo ha preso fuoco. Una strage di cui ancora non si conoscono le cause, e che per il momento ha provocato almeno 40 vittime e numerosi feriti. Ma, come quasi sempre in questi casi, si teme che il numero delle vittime sia più alto.

Aereo precipita in Nepal: 40 morti

Il bollettino del disastro aereo, per il momento, parla di almeno 40 morti tra le 72 persone a bordo: di cui 68 passeggeri e 4 membri dell’equipaggio. Diversi gli stranieri che viaggiavano su quell’aereo, inclusi – riferisce il sito dell’Ansa citando il il quotidiano indiano The Economic Times – «cinque indiani, quattro russi, un irlandese e due sudcoreani. Non ci sono per il momento notizie di italiani a bordo». «Le operazioni di salvataggio sono in corso», ha detto Jagannath Niroula, portavooce dell’autorità per l’aviazione civile del Nepal, e riporta tra gli altri il sito di Today.it. Le cause del disastro aereo non sono ancora chiare. Secondo quanto riferisce Nirouola «il tempo era sereno. Il velivolo è un bimotore ATR 72 della compagnia nepalese Yeti Airlines». E dalle informazioni che emergono al momento «dal sito web di monitoraggio dei voli FlightRadar24, l’aereo aveva 15 anni di attività».

Ancora ignote le cause dello schianto

Le notizie arrivano frammentate da giornali e tv locali: dal Nepal Live Today al Kathmandu post, passando per il quotidiano indiano The Economic Times. I media asiatici propongono in queste ore i pochi, drammatici secondi prima dello schianto. Immagini che registrano la virata del velivolo che si è schiantato in fase di atterraggio in una zona che si riesce appena a intravedere, essere una zona abitata. Le immagini della sciagura, pubblicate tra gli altri dal sito di Nepal Live Today, mostrano infatti il luogo della tragedia con diverse abitazioni sullo sfondo. Al suo impatto al suolo, vicino al fiume Seri, l’aereo ha poi preso fuoco. E altre immagini e video pubblicati dai media asiatici, mostrano dense colonne di fumo alzarsi in aria da parti del velivolo in fiamme.

Sotto, un video short da Youtube mostra l’aereo in volo, pochi istanti prima dello schianto al suolo