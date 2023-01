“Mi fai una foto con Fontana?”. Majorino scambiato per un fotografo, siparietto a Milano (video)

Essere scambiati per un fotografo quando si è il principale sfidante alla regione Lombardia non deve essere una gran botta di vita per Pierfrancesco Majorino. Siparietto godibile durante il pranzo della Befana dei City Angels a Milano all’hotel Principe di Savoia di Milano. I tre candidati alla presidenza del Pirellone si sono presentati per offrire il loro aiuto ai volontari e alcuni presenti, non riconoscendo Pierfranceso Majorino, gli hanno chiesto di scattare una foto ricordo con Attilio Fontana. Il candidato di sinistra-sinistra al quale si è affidato il Pd per strappare la Lombardia ad Attilio Fontana, tra l’altro, spicca per suscettibilità. Chissà come si è sentito nelle vesti di comprimario. Solo pochi giorni fa aveva preso d’aceto in tv di fronte a un sondaggio che lo dava di diversi punti dietro al candidato del centrodestra Fontana: “Portate jella“, disse. Neanche fosse colpa del conduttore di Coffee break.

Majorino fotografo di Fontana. La Moratti si dà al ballo

L’iniziativa benefica milanese del giorno dell’Epifania è tornata dopo i due anni di stop imposto dalla pandemia. Quest’anno ha raccolto intorno ai tavoli, in veste di camerieri, esponenti di ogni parte politica: oltre ai tre candidati alla presidenza di Regione Lombardia, c’era il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. Che ha evitato dichiarazioni ai cronisti, per non distogliere l’attenzione dall’evento solidale a cui – ha scritto al termine sui social -: “ho preso parte con gioia”. Servire “il pasto ai bisognosi – ha aggiunto – è un’esperienza che mi ha aperto il cuore”. La meno sobria di tutti è stata Letizia Moratti. La candidata del Terzo Polo le sta provando tutte per qualche voto in più, dopo sondaggi umilianti che la vedono arrancare dietro Fontana e Majorino a distanza abissale, impossibile. Almeno ha tentato di conquistare la scena alla ‘Befana dei clochard’: è scesa in pista e si è improvvisata ballerina scatenata (video) e scalmanata. Onestamente fuori dalle righe. Forse un modo per non pensare ai sondaggi.

Moratti cuoca e ora ballerina. Le prova tutte

Giorni fa Letizia Moratti aveva tentato come cuoca, sui social, di accreditarsi come food blogger. L’ex sindaco di Milano aveva a postato un video dove spiegava come fare una torta al cioccolato “senza zuccheri”: l’ha chiamata “torta Stella”, in onore di una sua ospite “che non può mangiare zucchero”. Nei commenti sottesi al video in molti le consigliavano di procedere su questa strada, visto che la salita per il Pirellone sembra veramente una scalata impossibile. Meglio il ballo.