Meloni incontra Nordio: «Siamo determinati a dare ai cittadini una giustizia giusta e veloce»

“Dare ai cittadini una giustizia giusta e veloce è una priorità assoluta di questo Governo e un impegno che abbiamo preso con gli italiani. Siamo determinati a mantenerlo nel più breve tempo possibile”. Sono le parole del premier Giorgia Meloni che ha incontrato a Palazzo Chigi il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, per discutere dei prossimi provvedimenti in tema di giustizia. Non esistono frizioni di alcun genere e il governo è pienamente operativo su un tema nevralgico come la Giustizia.

Incontro Meloni-Nordio. Rastrelli: “Nessun dissidio, smentite le voci”

L’incontro conferma infatti il clima disteso che si respira all’interno della maggioranza. Lo mette subito in chiaro il senatore di Fratelli d’Italia Sergio Rastrelli, segretario della commissione Giustizia, dopo settimane di illazioni. “Smentite, dunque, le voci strumentalmente diffuse su presunti dissidi interni. La riforma della giustizia – aggiunge Rastrelli – di cui l’Italia ha bisogno dopo anni di smarrimento e improvvisazione dei precedenti esecutivi sul tema, è uno degli obiettivi che il Governo Meloni non mancherà di raggiungere”. L’incontro era stato fissato per sgomberare il campo dalle polemiche dagli attacchi subiti dal ministro della Giustizia per le dichiarazioni rilasciate alla Camera. In particolare l’annuncio di una stretta sulle intercettazioni e l’esortazione al Parlamento a non farsi dettare la linea dai pm.

FdI: “Daremo agli italiani la giustizia che meritano”

La verità è che non esistono frizioni. Soprattutto, in FdI si mette in evidenza l’idem sentire tra il ministro Nordio e il premier, messo in dubbio da molti retroscenisti. “Nonostante le malelingue di certa stampa e della sinistra il rapporto tra il nostro premier Giorgia Meloni e il Ministro è più saldo che mai”, rileva Gianni Berrino. Il senatore e capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Giustizia aggiunge. “Dall’incontro è uscito che nessuno dei due ha voglia di perdere tempo per realizzare quello che avevamo promesso agli italiani: una giustizia giusta e funzionante. Se ne facciano una ragione i nostri oppositori nel centrodestra c’è dibattito: non siamo una caserma. E la sola volontà è quella di non dare all’Italia l’ennesimo governo che lavora solo per garantire sé stesso, come Pd e 5stelle ci avevano abituati”. Pertanto, dal governo avanti tutta per attuare il programma: giustizia più equa, uffici giudiziari meglio organizzati, processi giusti e veloci, lotta alla criminalità organizzata. L’Italia ha bisogno di questa riforma – sottolineano in FdI – e, anche in questo campo, saranno i fatti a togliere spazio alle chiacchiere, come avverte Carolina Varchi, capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Giustizia alla Camera.