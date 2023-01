Meloni alla Nuvola: “Ragiono sui 5 anni di governo, voglio unire e modernizzare l’Italia” (video integrale)

«Sono fiera di passare questa mattinata a presentare questo progetto, nel giorno in cui sono esattamente cento giorni che sono al governo di questa nazione: Giorgia Meloni celebra alla Nuvola dell’Eur la data simbolo dei primi cento giorni del suo governo. Lo fa con i sindaci riuniti da Poste Italiane per il lancio del progetto Polis e si dice «contenta perché il tempo è anche la chiave intorno alla quale ruota il nostro approccio a questa avventura».

L’intervento integrale di Giorgia Meloni alla Nuvola

Il premier mette allora l’accento sul «prendersi il tempo per fare scelte strategiche, non farsi rincorrere dal presentismo, dall’ansia da prestazione, dalla necessità di far parlare di sé ogni giorno». Meglio, torna a dire anche oggi che occorre «ragionare nel tempo» e che «il mio grande obiettivo, per questa ragione, è dare all’Italia un governo che duri cinque anni, che sappia guardare alla fine di quei cinque anni, che sappia che medio periodo può dare le risposte più efficaci».

“Poste italiane c’è dove spesso manca quasi tutto”

Particolarmente sentito l’omaggio a Poste Italiane, padrona di casa e riferimento del progetto “Polis – Casa dei servizi digitali”. «Un’azienda strategica che da sempre rappresenta una straordinaria risorsa per questa nazione, un’insostituibile alleata dello Stato nel rapporto fra cittadini e istituzioni. Poste italiane c’è dove spesso manca quasi tutto, è un punto di riferimento degli italiani, un avamposto della presenza delle istituzioni sul territorio, un’azienda antica che non ha mai rinunciato ad aggredire la modernità, ha sempre proiettato i suoi 160 di storia verso il futuro e con questa iniziativa fa un altro balzo in avanti».

Meloni: “Basta con i cittadini di serie A e di serie B”

«Il messaggio che si manda con questa iniziativa è che vogliamo unire l’Italia, rafforzare i legami tra le zone centrali e le aree interne e ricucire il tessuto tra le citta’ piu’ grandi e quelle piu’ piccole», dice allora Meloni che promette: «Vogliamo garantire a tutti i cittadini, indipendentemente da dove vivono o lavorano, lo stesso identico diritto ad accedere ai servizi in maniera semplice e veloce». «Non ci rassegniamo all’idea che ci siano cittadini di serie A e di serie B, territori di serie A e di serie B, servizi – rimarca ancora – di serie A e di serie B».

«Questa nazione può ancora essere moderna, un esempio da seguire per gli altri, un modello che gli altri copino», esorta ancora Melonu dicendo che «abbiamo insegnato tanto ma l’Italia puo’ ancora insegnare tanto e non dobbiamo dimenticarlo».