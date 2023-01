L’ultima indecenza su TikTok: portano in giro il bambino vestito da Matteo Messina Denaro (video)

Giaccone di pelle, berretto chiaro, occhiali scuri a goccia: il look di Matteo Messina Denaro diventa anche uno squallido costume di carnevale, indossato da un bambino chiaramente in età prescolare.

L’indignazione corre sul web

Ad indignare in queste ore è il video pubblicato su TikTok di un piccolo di pochi anni, vestito con lo stesso outfit del bos mafioso. I geitori lo hann fatto sfilare davanti alla videocamera dello smartphone e hanno postato poi sul social cinese che è ormai la fiera del trash. In sottofondo, la voce del giornalista richiama all’arresto di Matteo Messina Denaro. Sui social si è presto scatenata la polemica sull’ennesimo video che, più o meno consapevolmente, celebra il boss mafioso.

Il bambino vestito come Messina Denaro, l’ultima frontiera dell’orrido

Il video sarebbe finito inosservato se non fosse stato ripreso sui social dal “vigilante” dei video scandalo, il deputato napoletano dei Verdi Francesco Maria Borrelli. Il piccolo ha pochi anni e cammina a malapena, tanto che viene tenuto per mano dai genitori. Mamma e papà lo fanno “sfilare” orgogliosamente davanti allo smartphone. Il bimbo è vestito di tutto punto in modo identico al boss latitante. In sottofondo l’audio del telegiornale che parla dell’arresto del boss. “Salve deputato, ma è normale che anche i bimbi devono essere coinvolti in questa pagliacciata della celebrazione di un mafioso assassino?”, è il commento di chi ha inviato il video a Borrelli.

I commenti sotto il video sono indignati, fra chi invoca i servizi sociali, chi parla di “società del domani malata di emulazione del crimine tramite social” e di degrado. E a chi parla di video ironico, c’è chi sui Social ricorda che il solo bambino associato Messina Denaro in questi trent’anni di latitanza si chiamava Santino Di Matteo. Fu rapito, tenuto prigioniero a lungo. Per poi venire strangolato e sciolto nell’acido. Chissà se i disgraziati genitori del piccolo del video su Tik Tok lo hanno mai saputo.