Lobby nera, tutto archiviato. Invano cercherete la notizia su Fanpage e sui giornali progressisti…

Lobby nera, tutto archiviato. Non ci sono prove. E’ andato a vuoto il tentativo di Fanpage e di Piazza Pulita di infangare Fratelli d’Italia coinvolgendo l’eurodeputato Carlo Fidanza. “Dopo le anticipazioni di qualche settimana fa, la procura di Milano ha richiesto ufficialmente l’archiviazione per me e gli altri indagati nell’inchiesta sulla cosiddetta e inesistente ‘lobby nera’ – commenta lo stesso Fidanza – Ovviamente non ho mai dubitato che sarebbe finita così, ma oggi finalmente riemergo a testa alta da quella vergognosa montagna di fango mediatico”.

“Grazie a chi mi è stato vicino e mi ha sopportato in questi lunghi quindici mesi, grazie a voi che non avete mai smesso di sostenermi… e grazie anche a chi credeva di affossarmi e invece mi ha reso un uomo più forte e consapevole. Tornerà utile per proseguire la buona battaglia” conclude Fidanza.

Dunque, “dalle movimentazioni dei conti (correnti, ndr) analizzati, non sono emersi elementi rilevanti ai fini dell’indagine”, scrive il pm Polizzi. Il cosiddetto sistema “lavatrici” in grado di ripulire il denaro in contante per finanziare in nero le campagne elettorali “non ha trovato adeguato riscontro“. Tutto bene quel che finisce bene allora? Mica tanto. Perché se l’inchiesta di Fanpage tramite un giornalista infiltrato ha avuto un risalto mediatico durato giorni e giorni coinvolgendo le prime pagine dei quotidiani, lo stesso non può dirsi per la notizia dell’archiviazione. Che pure rappresenta la conclusione di una pagina giornalistica che aveva sollevato dubbi, polemiche, campagne denigratorie verso quello che è oggi il primo partito in Italia e la cui leader è a capo del governo. Insomma, la lobby nera non c’è. I reati non ci sono. Lo vogliamo far sapere o no?

Eppure la notizia sembra non essere pervenuta a Repubblica (edizione nazionale), la Stampa (edizione nazionale) e Fanpage. Inutile chiedersi perché… A commento di questo silenzio val la pena però riportare lo stralcio di una intervista del direttore di Fanpage Francesco Cancellato che abbiamo visto spesso nei talk show, a ottobre del 2021, per puntare l’indice contro FdI e per vantare il ritorno del giornalismo di inchiesta. Qual è, per Cancellato, lo scopo del giornalismo? “Non dare mai un’ interpretazione del mondo che collimi con la tua visione del mondo, ma sii intellettualmente onesto nel vedere, nel valutare e poi nel modo di raccontare, perché è da quello che tu fai che si fonda l’esperienza di vita degli altri”. Ecco, appunto, onestà intellettuale richiederebbe qualche parola sull’inchiesta sulla “lobby nera”. Attendiamo fiduciosi.