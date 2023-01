Lazio: domenica a Roma comizio di Meloni, Salvini e Berlusconi insieme per Rocca

Tutti insieme a sostegno di Francesco Rocca. Domenica 5 febbraio Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi si ritroveranno a sostegno del candidato del centrodestra alla Regione Lazio. L’appuntamento è alle 10.30, all’Auditorium della Conciliazione, dove interverranno anche i leader centristi Maurizio Lupi e Lorenzo Cesa. I leader sono attesi in presenza, e per il solo Cav si parla di un eventuale collegamento da remoto.

Meloni, Salvini e Berlusconi insieme a Roma per Rocca

Dunque, prova di unità per il centrodestra, che i sondaggi danno con un vantaggio siderale rispetto ai principali sfidanti: Alessio D’Amato per il centrosinistra e Donatella Bianchi per il M5S. Secondo l’ultima rilevazione Quorum per SkyTg24, Rocca è al 40,8% dei consensi; D’Amato al 32,4%; Bianchi al 20,8%. Insomma, per gli altri candidati il gap appare davvero irrecuperabile, anche tenendo conto di una percentuale di indecisi che supera il 40%. Quello divulgato da Sky, per altro, non è neanche il più lusinghiero dei sondaggi per il candidato del centrodestra che, a seconda delle rilevazioni, veleggia, appunto, tra il 40,8% registrato oggi da Quorum e il 46% rilevato quattro giorni fa da Noto Sondaggi per Porta a Porta, passando per il 41,2% accreditato da Ipsos sul Corriere della sera, sempre quattro giorni fa.

Lo spot elettorale del Cav

E sulle regionali oggi ha rilasciato uno spot sui propri social Silvio Berlusconi. Nel breve video il Cav chiarisce che «il nostro orizzonte sono i 5 anni di governo che abbiamo davanti» e ricorda che votando per il centrodestra in Lombardia e nel Lazio «gli italiani hanno la possibilità di rafforzare una filiera, una collaborazione tra l’esecutivo e le amministrazioni regionali». «Quella stessa filiera che negli anni dei miei governi ha consentito la realizzazione di molte opere», sottolineato ancora Berlusconi nella clip.