Lavoratore Amazon muore d’infarto, i colleghi accusano: “Abbiamo lavorato accanto al cadavere””

Bufera su Amazon: secondo l’accusa riportata dai principali media Usa e rimbalzata in Europa attraverso The Guardian, in un magazzino del Colorado i lavoratori hanno inscenato accusando i responsabili di presumibilmente costretti a “camminare letteralmente su un cadavere” dopo che un collega aveva subito un malore fatale.

Rick Jacobs, 61 anni, stava per tornare a casa dopo aver lavorato durante la notte nel magazzino DEN4 a Colorado Springs quando è crollato a terra alle 5 del mattino del 27 dicembre, ha dichiarato un portavoce di Amazon a KKTV-TV.

I responsabili dell’impianto avrebbero poi transennato il suo corpo usando scatole di cartone mentre i membri dello staff che arrivavano per il loro turno mattutino erano costretti a continuare a lavorare a pochi metri di distanza, secondo testimoni citati dal Guardian.

Amazon, il cui fondatore è il miliardario Jeff Bezos, ha fatto sì che i dipendenti “camminassero letteralmente su un cadavere per farti guadagnare di più”, ha scritto su Reddit un membro dello staff anonimo della struttura.

Il lungo post del membro dello staff ha delineato una scena orribile mentre i lavoratori si presentavano per il loro turno.

“Quando sono arrivato alle 6 e mezza di questa mattina ho visto l’ambulanza del camion dei pompieri e il dipartimento di polizia ancora nella struttura”, si legge nel post. “Non sapendo perché fossero lì, siamo entrati tutti e abbiamo iniziato a lavorare”. “È stato allora che abbiamo scoperto da un dipendente del turno di notte (non della direzione) che qualcuno era morto e quella persona era ancora nella struttura”, ha continuato il post. “C’erano alcuni dipendenti che erano a meno di tre metri di distanza dal defunto (che era coperto) che lavoravano”.

“Non posso nemmeno iniziare a dire quanto sono sconvolto e arrabbiato per la mancanza di rispetto per la vita umana da parte di Amazon e del nostro direttore generale Nick McKeen”.

La nota continuava dicendo: “A nessuno avrebbe dovuto essere detto di lavorare accanto a un cadavere, in particolare dopo averlo visto. Nessun avviso prima di entrare nell’edificio. Nessun consulente in loco.”

Il dipendente ha aggiunto: “Semplicemente un volantino pubblicato giorni dopo che ci informava su come ricevere assistenza psicologica”.

Il portavoce di Amazon nega: “Chi voleva poteva prendersi quel giorno”

Un portavoce di Amazon ha detto ai media locali che l’uomo ha avuto un attacco di cuore pochi minuti prima che il suo turno finisse alle 5 di quella mattina. Il portavoce nega che i cartoni siano stati utilizzati per nascondere il corpo dell’uomo. La società ha detto che i manager hanno circondato il corpo per la privacy e la sicurezza, secondo il Guardian. “È molto avvilente vedere che un post sui social media di fatto scorretto sta oscurando questo tragico evento”, ha detto il portavoce.

Il rappresentante di Amazon ha aggiunto: “Chiunque volesse prendersi assentarsi quel giorno era autorizzato a farlo. I servizi di supporto sono stati offerti a qualsiasi dipendente che ne avesse fatto richiesta”.

Secondo il New York post la morte di Jacobs è stata la quinta del 2022 in uno stabilimento Usa di Amazon. Tre dei decessi sono avvenuti in strutture nel New Jersey e il quarto in un magazzino in Pennsylvania.

(FOTO ANSA del centro Amazon di Ardea, alle porte di Roma)