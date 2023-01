La Milano di Sala: delibere approvate, finanziate e mai attuate. FdI: “Serve una commissione d’inchiesta”

Sei mesi di lavoro paziente spulciando atti, delibere, provvedimenti approvati dalla giunta Sala e caduti nel nulla. Riccardo Truppo di FdI smaschera la strana macchina amministrativa del capoluogo lombardo che fa acqua da tutte le parti. Annunci caduti nel vuoto . Il capogruppo di Fratelli d’Italia lancia accuse dettagliate. E che la questione si grave è testimoniato dal fatto che FdI chiede una commissione d’inchiesta per fare luce. «Quasi la totalità dei provvedimenti che arrivano dal consiglio comunale sistematicamente viene disattesa dall’amministrazione. Anche se c’è stato il parere favorevole da parte dell’assessore competente», racconta Truppo. Iniziativa – come si apprende dalle pagine milanesi del Giornale – iniziata per «controllare quanti atti degli ultimi 3/4 anni siano rimasti pendenti».

40 delibere votate e mai attuate, FdI sulle barricate a Milano

Le iniziative nate, approvate e sepolte riguardano materie fondamentali per la vita dei milanesi. Sono circa 40. A luglio del 2020 il Consiglio comunale aveva deliberato di aumentare l’offerta di nidi pubblici e privati. «Invece non solo non è mai stato fatto nulla – informa Truppo – ma tre settimane fa è stata rivotata e riapprovata la stessa cosa. Mentre sappiano che l’assessore Scavuzzo ha già deciso di chiudere due nidi e quindi viaggia in controtendenza». Famiglie penalizzate e non solo. «Sempre a luglio era stato deciso di dare la possibilità alle persone fragili e indigenti di accedere gratuitamente alle piscine comunali: mai attuato». Asili, disabili, ma La lista è lunga e riguarda non solo servizi promessi e disattesi ma anche danni ai conti pubblici. Spiega il consigliere di FdI: “Non c’è soltanto il tempo speso dal Consiglio comunale a discutere per ore su questi temi, ma anche un discreto gruzzolo di fondi dei milanesi; visto che ogni consiglio costa circa 15mila euro”.

Milano, la macchina di Sala disattende i servizi più delicati

Si era approvata, poi, una delibera per un servizio di rimozione gratuita dei rifiuti ingombranti ai piani per gli anziani ultra75enni. Ebbene, siamo in presenza anche in questo caso di una mancata attuazione. Altro caso, la delibera risalente al settembre 2020 che prevedeva agevolazioni per gli esercizi che non installavano giochi d’azzardo. Anch’essa caduta, mai attuata. Altro caso è la sorte della decisione di esentare tutti gli esercizi che hanno chiuso per colpa dell’emergenza Covid dal pagamento della Tari. Anch’essa mai attuata. E i pagamenti, ovviamente, sono già stati fatti. Cosa rimane di questi ordini del giorno, fatti anche di emendamenti al Bilancio, «quindi direttamente esecutivi»? Sono rimasti solo dei gran titoli sui giornaloni.

Riccardo Truppo (FdI): il caso degli 80mila euro per le body cam

Altra faccenda grave. “lo stanziamento di oltre un anno fa di 80mila euro per le bodycam per la polizia locale impegnata in aree critiche. E sappiamo quando Milano ne abbia bisogno. Ebbene, dice Truppo: «Non solo i soldi sono già pronti in parte corrente; ma pare che una multinazionale abbia scritto all’assessorato per capire come presentare un’offerta ma nessuno avrebbe mai risposto». Gravissimo. Da sola meriterebbe un’inchiesta. E non è finita: sono a disposizione circa 40mila euro «per uno studio di fattibilità per sistemare l’Olona che è una fogna a cielo aperto – racconta il consigliere di FdI- . Sto bussando da mesi alle porte degli assessorati competenti…». La richiesta di una commissine d’inchiesta ci sta tutta per andare a fondo sulle disfunzioni di una macchina che fa fatica secondo Truppo anche a convocare il Consiglio stesso. «Le dico solo questo- dice al quotidiano- . Sulla siccità da luglio è slittato a dicembre…Pietà.