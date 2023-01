La Kidman mangia insetti? Porcherie. Centinaio (Lega) si schiera per la bistecca fiorentina (video)

No alla carne sintetica e agli insetti a tavola. Un leit motiv della destra di governo che non a caso ha istituito il ministero della sovranità alimentare. Sul tema interviene il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio, ex ministro dell’Agricoltura nel governo giallo-verde. E lo fa durante un dibattito all’Aria che tira con una esponente dei Verdi. Nel quale si scaglia contro l’hamburger sintetico. Centinaio tira in ballo un famoso video di Nicole Kidman (di tre anni fa) nel quale l’attrice australiana mangia insetti da una ciotola di cristallo. “Meglio una bella fiorentina”, ha sentenziato Centinaio.

“La Kidman (che ricorda molto il telefilm visitors degli anni ’80) si fa immortalare mentre mangia gli insetti per salvare il pianeta – ha poi scritto Centinaio su twitter – io preferisco i prodotti della nostra agricoltura e lavoreremo per valorizzare quello che ci ha permesso di diventare i migliori al mondo: il made in Italy agroalimentare”.

A metà novembre era stato il ministro Francesco Lollobrigida, durante un question time, a scagliarsi contro il cibo sintetico. “Garantisco – aveva detto Lollobrigida – che finché saremo al governo sulle tavole degli italiani non arriveranno cibi creati in laboratorio”. Un’affermazione che fu anche una risposta all’allarme lanciato da Coldiretti e di Filiera Italia preoccupate che il via libera negli Usa alla carne in provetta.