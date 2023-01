In Francia è già rivolta contro il governo per la riforma delle pensioni: giovedì Parigi sarà nel caos

I sindacati in Francia scendono in piazza giovedì per protestare contro la riforma delle pensioni del Governo guidato da Elisabeth Borne che prevede in particolare l’aumento dell’età pensionabile da 62 a 64 anni. Ad incrociare le braccia, in particolare, saranno i lavoratori dei trasporti e in particolare quelli che lavorano alla Sncf e alla Ratp ma anche i controllori di volo e i lavoratori del settore dell’energia. Un vero e proprio ‘giovedì nero’ che si preannuncia nella Francia di Macron e che riguarderà anche le scuole. La Snuipp-Fsu, il principale sindacato degli insegnanti delle elementari, riferisce la stampa francese, ha previsto che il 70% saranno in sciopero.

Francia, giovedì la manifestazione sulle pensioni

Giovedì, che potrebbe essere solo la prima giornata di una lunga battaglia contro la riforma delle pensioni, a Parigi sarà difficile spostarsi: circoleranno poche metropolitane, Rer e autobus. Anche alla Sncf i lavoratori incrocieranno le braccia e si preannunciano pochi Tgv, treni ad alta velocità: sull’asse Nord come sull’asse sud-est circoleranno 1 treno su 3 mentre sull’asse est uno su 4. Sull’asse atlantico ci dovrebbe essere solo 1 tgv su 5. Giornata difficile anche nel trasporto aereo. La Direzione generale dell’Aviazione civile ha chiesto alle compagnie aeree di cancellare preventivamente un volo su 5 all’aeroporto Orly a causa dello sciopero dei controllori di volo.

Trasporti e spostamenti a rischio

Il ministro con delega ai trasporti, Clement Beaune ha invitato gli utenti a ridurre quanto possibile i loro spostamenti in vista di una giornata che si annuncia “molto difficile” : “sarà un giovedì complicato con grandi perturbazioni nel trasporto pubblico”, ha spiegato Beaune ai microfoni della tv francese ‘France 2’, e invito “tutte le persone ad anticipare o posticipare uno spostamento o a fare smartworking quando è possibile”. Il ministro ha auspicato che la protestato “non durerà”.