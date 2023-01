In classe senza termosifone, bimba si sente male e arriva l’ambulanza: era in ipotermia

Bimba si sente male a scuola per il freddo troppo intenso. In classe restare fermi al banco e con le temperature rigide di questi giorni può diventare un problema. Un problema grave. Così è accaduto che una bimba di quinta elementare si senta male e vada in ipotermia a causa dei termosifoni spenti.

La vicenda è avvenuta alla scuola “Emanuela Loi” di Palermo

E’ accaduto a Palermo, alla scuola Emanuela Loi, nel quartiere Passo di Rigano, dove i riscaldamenti sono fuori uso per un guasto mai riparato. La piccola ha cominciato a tremare e quanto i sanitari del 118 sono arrivati l’hanno trovata in ipotermia.

La preside: anche il prefetto ha sollecitato la riparazione

L’impianto di riscaldamento è andato in tilt per colpa di una perdita nelle fognature – si legge su Palermo Today – l’intervento per la riattivazione adesso è urgentissimo. Bisogna riparare il tubo di scarico che si trova tra il piano di fondazione e il solaio al piano terra, uno spazio difficilmente accessibile per questioni igienico-sanitarie. Lì il ristagno di acque nere maleodoranti ha trasformato i locali in un ricettacolo di mosche, scarafaggi e zanzare.

Quanto accaduto viene raccontato in una circolare emanata dalla preside Rosaria Corona che ricorda che persino il prefetto a luglio e a ottobre ha sollecitato l’amministrazione al ripristino dell’impianto. “Ma nessun intervento è stato realizzato” precisa la preside.