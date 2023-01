Greta Thunberg di nuovo fermata dalla polizia tedesca: il video del secondo arresto

L’attivista per il clima Greta Thunberg è stata arrestata dalla polizia tedesca per la seconda volta in pochi giorni: come risulta dai video che stanno circolando in Rete, è accaduto nel corso di una protesta contro l’espansione di una miniera di carbone a cielo aperto nel villaggio abbandonato di Lutzerat, nella Germania occidentale.

Il quotidiano tedesco Bild ha pubblicato le foto della giovane attivista svedese mentre viene portata via di peso dai poliziotti tedeschi. Greta Thunberg ha partecipato assieme ad altri attivisti tedeschi che erano entrati nell’area della miniera di Garzweiler e sono stati sgomberati dal sito.

Le forze dell’ordine tedesche hanno motivato lo sgombero con la forza sulla base della pericolosità stessa nell’area circostante la miniera. Adducendo questa motivazione di sicurezza, le persone che partecipavano all’azione di protesta sono state trascinate via una ad una. Secondo la Bild, Thunberg e gli altri attivisti sono stati portati a 50 metri di distanza dal sito e sono stati controllati i loro documenti di identità.

Greta Thunberg, il video del secondo arresto

Greta Thunberg aveva già preso parte alle manifestazioni contro lo sgombero di Lützerath, che sarà abbattuto per l’ampliamento di una miniera di carbone, la scorsa settimana. In quell’occasione l’attivista era stata portata via dal suo sit-in di protesta dagli agenti incaricati dello sgombero, e le immagini avevano fatto il giro del mondo.

Il villaggio abbandonato di Lutzerath è stato isolato dopo la demolizione delle case, delle fattorie e degli edifici in legno in cui centinaia di attivisti si erano opposti allo sgombero per diversi giorni, con un forte dispiegamento di polizia. L’operazione si è conclusa ieri dopo che gli ultimi due attivisti che si erano asserragliati in una ridotta della città sono usciti volontariamente da un tunnel. Tuttavia, oggi ci sono state altre azioni in altre parti della regione, tra cui la capitale del “Land” Nord Reno-Westfalia, Dusseldorf, dove un gruppo di 70 attivisti ha inscenato un’altra protesta, tra loro c’era appunto anche l’attivista svedese.

La polizia, secondo quanto riferisce la Zdf, ha confermato che Thunberg e altri sono stati trasportati via dal sito della miniera e poi fermati. Un fotografo della Dpa ha osservato che Thunberg è stata portata via da tre agenti di polizia ed è poi stata sottoposta a un controllo.