Giorgia Meloni la leader più amata d’Europa: il sondaggio Morning Consult la incorona

Giorgia Meloni è il primo leader in Europa e nelle prime posizioni nel mondo per consenso. A sancirlo è la Morning Consult, una società americana di sondaggi ed analisi di intelligence globali, che il 10 gennaio scorso ha pubblicato il Global Leader Approval Tracker: ossia la verifica della popolarità e del consenso dei leader nel mondo. La speciale classifica colloca il premier italiano prima in Europa per consenso fra i capi di governo e quarta nel mondo, superando il presidente Usa Joe Biden. Per andare ai primi tre leader bisogna infatti uscire dal Vecchio Continente. Al primo posto figura il Primo ministro indiano Narendra Modi con il 76% di gradimento. Successivamente troviamo il presidente messicano Andres Manuel Lopez Obrador (65%). Al terzo posto nella classifica del consenso troviamo l’australiano (di padre pugliese) Anthony Albanese (59%).

Morning Consult colloca Meloni prima in Europa, quarta nel mondo

Ecco, dunque, che con il 48% dei consensi è proprio il presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, a guadagnare la vetta europea e a piazzarsi quarta nel mondo, in una posizione lusinghiera e prestigiosa. Oltre a superare il presidente Usa Joe Biden (42%), la rilevazione di Morning Consult la colloca in cima al gradimento fra i leader dei Paesi europei. Il premier italiano “stacca” l’irlandese Varadkar che si attesta infatti sul 42%, seguito dallo spagnolo Sanchez (37%); il belga De Croo (33%), lo svedese Kristersson (33%). Meloni “semina” dunque il presidente francese Macron, che si attesta al 31% dei consensi, il cancelliere tedesco Scholz (31%) e il premier britannico Sunak (31%). A seguire, sotto il 30%, gli altri leader.

Meloni la più amata in Europa, FdI: fiducia per tutto il governo

La rilevazione della prestigiosa Morning Consult è un’attestato di stima che da FdI viene sottolineato con orgoglio: “Giorgia Meloni è il primo leader in Europa per consenso. Un risultato di cui siamo orgogliosi e che ci sprona a continuare senza esitazione nell’azione di governo. La sinistra se ne faccia una ragione: l’Italia ha ritrovato la sua centralità politica in Europa e nel mondo; grazie alla guida autorevole e apprezzata dai cittadini di Giorgia Meloni”. A parlare è il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti. Sui social il ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, sottolinea proprio questo aspetto: “Il risultato ottenuto è un attestato di fiducia per tutto il governo Meloni e conferma l’autorevolezza del presidente del Consiglio sia in Europa sia nel mondo. Gli italiani stanno apprezzando il lavoro che il presidente e il suo governo stanno facendo in questi primi mesi. Avanti così”.

Sallemi ironico con le opposizioni: “Ma non era finita la ‘luna di miele con gli italiani?…”

La sottolineatura di Foti -“la sinistra se ne faccia una ragione” – è un assist che coglie in pieno il senatore Salvatore Sallemi, vicepresidente del gruppo di Fratelli d’Italia a Palazzo Madama: “Appena qualche giorno fa Matteo Renzi annunciava dal suo personale pulpito la fine della ‘luna di miele’ tra il presidente del Consiglio e gli italiani. Ebbene, il sondaggio pubblicato dalla prestigiosa società statunitense Morning Consult lo smentisce in modo inequivocabile; attestando che con il 48% di popolarità, Giorgia Meloni è tra i leader più apprezzati al mondo. È comprensibile che le opposizioni facciano il loro lavoro. Ma contro l’evidenza dei fatti non valgono argomentazioni”. Lo dichiara il senatore Salvatore Sallemi, vicepresidente del gruppo di Fratelli d’Italia a Palazzo Madama.

Speranzon e Messina: “L’operato del governo ampiamente riconosciuto”

“Mentre qualche nostrano giornale di sinistra offre ai lettori congetture su improbabili cali di consenso del presidente del Consiglio, una società statunitense di sondaggi, la Morning Consult, ha messo per iscritto come stanno veramente le cose”: è il commento del senatore Raffaele Speranzon, vicepresidente vicario di Fratelli d’Italia a Palazzo Madama. “E’ un grande risultato e riconoscimento, non solo personale per Giorgia Meloni, ma per tutto l’esecutivo. L’operato di questo Governo per il bene della Nazione è ampiamente riconosciuto. Avanti così”, dichiara Manlio Messina, vice capogruppo vicario di Fratelli d’Italia alla Camera.