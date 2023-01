“Fratelli e sorelle, è arrivata la neve!”. E i francescani di Assisi giocano a prendersi a pallate (video)

“Cari fratelli e sorelle è arrivata sorella neve”. Fra Raffael, frate francescano, nel piazzale imbiancato davanti alla Basilica superiore di Assisi insieme ai confratelli gioca facendo a pallate di neve come si vede in un video su Youtube e nelle foto su Facebook della stessa comunità. ”Qui ad Assisi ci sta molto bene – dice il frate di origini brasiliane -. È opportuno per…”, e via le palle di neve tra frati. In altre foto, i Frati al lavoro per dare forma ad un pupazzo di neve.

Il video della neve ad Assisi e i giochi dei Francescani

Allerta meteo in tutta Italia

Italia è tutta nella morsa del maltempo, con neve e gelo anche a bassa quota. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di oggi, lunedì 23 gennaio, allerta arancione su settori di Emilia-Romagna e Marche. Allerta gialla su Abruzzo, Molise e su settori di Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Campania e Basilicata. L’avviso prevede dalle prime ore di oggi nevicate sparse, al di sopra dei 200-400 metri, su Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia sud-occidentale e Piemonte meridionale, con locali e temporanei sconfinamenti a quote pianeggianti e, al di sopra dei 300-500 metri, su Toscana, Umbria e Marche, con apporti al suolo moderati, fino ad abbondanti alle quote superiori; precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Emilia-Romagna, Marche e il persistere delle stesse sulla Campania; venti forti o di burrasca nord-orientali, con raffiche di burrasca forte, sui settori costieri di Veneto, Friuli Venezia Giulia e il persistere degli stessi, con raffiche di burrasca forte, specie a ridosso dei settori costieri, su Emilia-Romagna e marche. mareggiate lungo le coste esposte.