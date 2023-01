È morto a 99 anni Wally Campo, il mitico narratore de “La piccola bottega degli orrori”

Il mondo del cinema dice addio a Wally Campo, l’attore è morto per cause naturali nella sua casa di Studio City, quartiere di Los Angeles. Aveva 99 anni, e per tutti è stato sempre l’interprete amato dal regista Roger Corman che ha impersonato al meglio il sergente Joe Fink – e che fungeva anche da narratore – nel film La piccola bottega degli orrori (1960). È stato il figlio, il musicista Tony Campodonico, a dare attraverso The Hollywood Reporter l’annuncio della scomparsa.

È morto Wally Campo, mitico narratore de “La piccola bottega degli orrori”

Certo il suo nome è legato a uno dei titoli più famosi e di maggior richiamo di sempre. Così come il suo talento e la sua carriera sono stati sempre indiscutibilmente connessi a uno stile cinematografico che, tra gusto per la parodia, e strizzatine d’occhio al noir e ai suoi miti, ha intriso performances e sceneggiature che portano la firma dell’attore ormai centenario, appena scomparso…

Era l’attore simbolo del regista Roger Corman

Campo ha anche interpretato un imbranato in La bestia della caverna infestata (1959) di Monte Hellman ed è apparso per il regista Burt Topper in Baionette in canna (1958), Prima linea chiama commandos (1959) – dove era il primo attore – e Le bambole del desiderio (1964). E ancora. Campo apparve anche in altri film diretti da Corman, come La legge del mitra (1958). Assalto della fanteria di montagna (1960). I racconti del terrore (1962).

Campo, da Iwo Jima a Hollywood, passando per il teatro

Tra i suoi film Il corridoio della paura (1963) e Facce senza Dio (1967). Molte delle sue pellicole sono state realizzati dalla American International Pictures, un’azienda a basso costo del regista. Nato come Wallace Joseph Campodonico il 23 aprile 1923 a Stockton, in California, ha prestato servizio durante la Seconda Guerra Mondiale ed è arrivato a Iwo Jima. Dopo aver frequentato il College of the Pacific, negli anni Cinquanta arriva a Los Angeles e approda alla Orchard Gables Repertory Theatre Company di Hollywood, fondata dai coniugi attori Paul Sorenson e Jacqueline May.

Dalla macchina da presa alla cattedra. E viceversa

Campo conobbe lì la sua futura moglie, l’attrice Geraldine Matthews, e lavorarono insieme sui palcoscenici di Los Angeles. Tra cui lo Showplace Theater di Studio City. Ha anche insegnato recitazione all’Orchard Gables e al suo Actors Workshop. Campo ha diretto documentari in Africa, India e negli Stati Uniti. E ha girato un lungometraggio, intitolato Mark of the Gun (1969).