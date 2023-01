È morta Lisa Loring, prima, indimenticabile Mercoledì della serie cult “La famiglia Addams” (video)

È morta Lisa Loring, baby star che prestò sguardo enigmatico e mimica irresistibile alla prima Mercoledì, la piccola dell’originale Famiglia Addams. L’annuncio della scomparsa è stato dato dalla figlia Vanessa Foumberg a The Hollywood Reporter che ha riportato: «Si è spenta serenamente mentre io e mia sorella Marianne le tenevamo le mani»… Un destino beffardo, il suo, di attrice e di donna, che non è riuscita a trovare stabilità e successo duraturi, né nella vita privata, né in quella professionale.

Addio a Lisa Loring, la prima Mercoledì de “La Famiglia Addams”

Eppure l’inizio della sua carriera è stato al fulmicotone: l’attrice ha indossato i panni del personaggio per due anni, dal 1964 al 1966 per un totale di 64 episodi, e ha stabilito il modello per le rappresentazioni di Mercoledì in tutte le successive riprese del telefilm anche al cinema. Per non parlare del fatto che, in qualche modo, ha siglato anche il successo dell’ultima rivisitazione cult del titolo, tanto che è stata recentemente elogiata come ispirazione per l’interpretazione di Jenna Ortega nella serie di successo di Netflix Mercoledì.

Una vita burrascosa, sia in privato che nel lavoro

Più tormentata ancora la sua vita sentimentale. Il primo matrimonio della Loring con Foumberg finì nel 1974. Nel 1981 ha sposato l’attore di Search for Tomorrow, Doug Stevenson, con cui ha divorziato due anni dopo. Nel 1987 ha sposato la star di film per adulti Jerry Butler e il nuovo marito si era impegnato ad abbandonare la pornografia. Tuttavia, le continue apparizioni di Butler in film per adulti, in segreto e all’insaputa di Loring, hanno messo a dura prova il matrimonio. Tanto che i due hanno divorziato nel 1992. Nel 2003 ha sposato Graham Rich, da cui l’attrice ha divorziato nel 2014.

Quel ruolo che la rese una baby star…

Un’esistenza burrascosa, quella dell’attrice statunitense, che è morta sabato sera al Providence St. Joseph Medical Center di Burbank, in California, per le complicazioni di un ictus causato dall’ipertensione, all’età di 64 anni. E fa strano pensarla una donna matura, con quattro matrimoni naufragati alle spalle. E due figlie avute da due dei suoi mariti. Perché nell’immaginario collettivo, per tutti è rimasta quella bimbetta con le treccine nere. Dallo sguardo penetrante e dalle inclinazioni stravaganti, che ha caratterizzato quel personaggio iconico, a cui l’interprete ha conferito inflessioni drammatiche e caratterizzazione macabra.

L’esordio in un titolo che sarebbe diventato cult

Sì perché la Loring era nota soprattutto per aver interpretato quel ruolo: Mercoledì, sorella di Pugsley, figlia di Gomez e Morticia Addams, protagonisti della commedia noir della rete Abc. Ha indossato i panni del personaggio per soli due anni, eppure ha stabilito il modello per le rappresentazioni di Mercoledì in tutte le successive riprese del plot, dalla tv al cinema. Un marchio indelebile, il suo, che ha lanciato e – al tempo stesso – segnato la fine della sua carriera. Una carriera cominciata all’età di 5 anni e mezzo, quando ancora non sapeva leggere. Tanto che, la stessa Loring in diverse interviste rivelò di aver «imparato a memorizzare prima di saper leggere», per poter dire le sue battute.

Dopo Mercoledì de “La Famiglia Addams”, tante apparizioni e nessun successo folgorante

Il resto del suo curriculum si svuota via via che si procede nel tempo. E risulta più che altro punteggiato da apparizioni in telefilm popolari come Fantasilandia e Barnaby Jones. Con una parentesi, all’inizio degli anni Ottanta, aperta e chiusa con una parte ricorrente nella soap Così gira il mondo. Poi, l’addio alle scena: apparizioni sempre più diradate nel tempo e alla fine del decennio, la comparsa in una serie di film trash come Blood Frenzy, frenesia sanguinaria e Savage Harbor (entrambi nel 1987). E Iced (1988). Ma è ormai acclarato, e più che evidente, che la spinta verso i lungometraggi è stata di breve durata. Complice poi una vita personale travagliata – tra cui una battaglia con l’eroina – di fatto la sua carriera con questi ultimi, sfortunati impegni.

Resta solo John Astin (Gomez Addams) l’unico superstite de “La Famiglia Addams”

Eppure quel personaggio di Mercoledì, capitato all’improvviso e quando ancora la baby star non poteva capire a fondo cosa avrebbe significato per lei, sarebbe stato il “ruolo della sua vita” celebrato in una serie rivalutata negli anni e sublimata dalle rivisitazioni fino ad oggi: con Tim Burton. E nonostante La famiglia Addams sia durata due stagioni (1964-1966) per un totale di 64 episodi. Poi, quasi tutto il cast originale si riunì nel 1977 per il telefilm della Nbc Halloween con la famiglia Addams. restituendo nuova linfa autoriale e smalto formale a un mito sempreverde che oggi, con la morte di Loring, lascia John Astin (Gomez Addams) a reggere il vessillo di quel successo intramontabile. Rimane solo lui, infatti, l’ultimo membro superstite del cast originale.

E allora, ci piace ricordarla in un video da Youtube, con una delle sue performance più riuscite: quella che la vede invitare il maggiordomo Lurch a ballare…