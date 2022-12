È morta Kirstie Alley, star scomoda di Hollywood: “Ho votato Trump, ma non me lo fanno dire”

“Puoi cucinare metanfetamine e andare a letto con le prostitute, purché tu non dica di aver votato per Trump”. Parlava così Kirstie Alley, popolare attrice americana morta a 71 anni di cancro. Nella sua ultima intervista a Fox News prendeva in giro il sistema liberal di Hollywood, dove conti solo se voti i democratici, altrimenti vieni boicottato.

Kirstey Alley era sempre stata amatissima dal pubblico di tutto il mondo: ha interpretato Rebecca Howe nella sitcom Cin Cin. Nota anche per le sue interpretazioni in ‘Veronica’s Closet’ (L’atelier di Veronica) e in ‘Senti chi parla‘, accanto a John Travolta, la Alley è morta a 71 anni dopo aver scoperto “solo di recente” di essere malata di cancro. Ad annunciare la notizia sono stati i figli su Instagram. “Siamo dispiaciuti di informarvi – hanno scritto – che la nostra incredibile madre è morta dopo una battaglia contro un cancro che aveva scoperto di recente. Era circondata dalla famiglia e ha combattuto con forza. Era un’icona sullo schermo e lo era ancora di più come madre e nonna”.

Sostenitrice del Partito repubblicano, Alley, era stata piuttosto esplicita sul suo sostegno a Donald Trump, in entrambe le tornate elettorali. Aveva rivelato di essere stata “avvertita” nel 2015 di tenere per sé le sue opinioni politiche. Tuttavia, l’attrice aveva prestato poca attenzione all’avvertimento dei “compagni” liberal di Hollywood e aveva continuato a esprimere apertamente le sue opinioni. Da allora, il contraccolpo che aveva ricevuto in termini di critiche, le aveva fatto riconsiderare l’idea: “Gli artisti sono liberi pensatori?”, aveva attaccato.

Kirstie Alley e gli attacchi alla Cnn per “l’eccessivo risalto alla pandemia”

Kirstie Alley aveva espresso il suo sostegno a Barack Obama sia nel 2008 che nel 2012, prima di spostare finalmente il suo sostegno al Partito Repubblicano durante le elezioni presidenziali del 2016. Aveva quindi perso il sostegno dei suoi colleghi dopo la svolta a destra. “Sono la stessa persona. Sono la stessa che ha votato per Obama, due volte. Quindi se vi piacevo quando ho votato per Obama, perché ora non vi piaccio più?’”.

Confermando il suo sostegno a Trump, Alley aveva scritto su Twitter, “Voterò per Trump perché non è un politico. Ho votato per lui 4 anni fa per questo motivo e voterò di nuovo