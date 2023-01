De Lucia: Messina Denaro sa molto sulle stragi, detiene i segreti dell’organizzazione

Sa molto sulle stragi Matteo Messina Denaro ed “è sicuramente un punto di riferimento di Cosa Nostra nel trapanese, ma è anche detentore di una significativa serie di segreti dell’organizzazione”, sostiene a ‘SkyTg24‘, il procuratore capo di Palermo Maurizio de Lucia, all’indomani dell’arresto di Matteo Messina Denaro.

“A prescindere dalla ricerca dei documenti, che è in corso”, Messina Denaro “è a conoscenza di dinamiche di alto livello nell’azione della Cosa Nostra siciliana e con specifico riferimento agli eventi stragisti di cui è stato assoluto protagonista – aggiunge de Lucia. – Sa molto non solo sull’organizzazione di quelle stragi ma sul perché furono scelte le opere d’arte oggetto degli attentati nel ’93”.

Ad esempio, “taluni obiettivi nel Nord Italia. le opere d’arte in particolare, non sono nella ordinarietà dell’azione di Cosa nostra, quindi non è irragionevole ritenere che qualche spinta esterna ci sia stata, ma è – ci tiene a precisare De Lucia – una valutazione personale e non investigativa”.

“Le relazioni esterne di Cosa nostra non sono un tema di oggi e Matteo Messina Denaro ne è stato un rappresentante, una sorta di ‘ambasciatore’ nelle relazioni con il mondo esterno – annota De Lucia. – Non dimentichiamo che importanti esponenti politici di qualche anno fa, uno in particolare, non solo è stato arrestato ma è stato di recente condannato per associazione mafiosa. Il livello di cointeressenza di Cosa nostra con altre strutture esterne nel trapanese è particolarmente sviluppato”.

Anche per questo Messina Denaro “è stato trasportato immediatamente fuori dalla Sicilia, si trova in Abruzzo. Tutta la macchina dello Stato ha funzionato in modo eccellente”, registra soddisfatto il procuratore capo di Palermo”.