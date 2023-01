Covid, ok a vaccino Omicron 4 e 5 in bimbi di 5-11 anni: ecco la circolare del ministero

Via libera in Italia al vaccino anti-Covid Comirnaty di Pfizer/BioNTech aggiornato a Omicron 4 e 5 anche nei bambini dai 5 agli 11 anni. Lo comunica il ministero della Salute, in una circolare firmata dal direttore generale Prevenzione Giovanni Rezza, dopo il pronunciamento dell’Agenzia italiana del farmaco.

Covid, via libera al vaccino aggiornato a Omicron 4-5 in bimbi 5-11 anni

«La Commissione tecnico scientifica di Aifa – si legge nel testo – nella seduta del 5 dicembre 2022, accogliendo il parere espresso dall’Agenzia europea dei medicinali (Ema), ha autorizzato la formulazione Original/Omicron BA.4-5 (5/5 microgrammi) del vaccino Comirnaty con l’indicazione di utilizzo come dose di richiamo per la fascia di età 5-11 anni. Pertanto, si estende la raccomandazione della dose di richiamo ai bambini nella fascia di età 5-11 anni (compresi), che presentino condizioni di fragilità tali da esporli allo sviluppo di forme più severe di infezione da Sars-CoV-2».

Disponibile anche per gli altri su richiesta dei genitori

«Inoltre – si precisa – tenuto conto dell’indicazione di utilizzo autorizzata da Ema e Aifa, tale formulazione» bivalente «potrà essere resa disponibile anche per il richiamo dei bambini, nella fascia di età 5-11 anni (compresi), che non presentino tali condizioni, su richiesta del genitore o di chi ne ha la potestà genitoriale».

Iss, famiglia Cerberus al 73% e no Kraken nell’ultima settimana

Intanto per quanto riguarda le varianti la famiglia Cerberus è al 73%. Nessuna nuova sequenza Kraken rilevata in Italia secondo i dati relativi all’ultima settimana di campionamento disponibile (2-8 gennaio), diffusi dall’Istituto superiore della sanità via Twitter in alcuni grafici a corredo del monitoraggio settimanale Covid.

«Sebbene i dati siano ancora in fase di consolidamento – scrive l’Iss – nell’ultima settimana di campionamento disponibile (2-8 gennaio 2023) si evidenzia la seguente distribuzione delle varianti circolanti» di Sars-CoV-2. «Omicron 100%, di cui BA.5 91,14%, BA.2 6,33%, BA.4 0,63% e ricombinante Omicron/Omicron 1,90%. Sebbene i dati siano ancora soggetti a fluttuazione – si legge ancora – nell’ultima settimana di campionamento disponibile la proporzione di sequenziamenti attribuibili ai sottolignaggi» Omicron «attenzionati BQ.1.n è risultata pari al 72,78%, mentre la proporzione di sequenziamenti attribuibili ai sottolignaggi XBB.n è risultata pari allo 0,63%. Non sono state depositate sequenze relative a XBB.1.5», Kraken sui social.