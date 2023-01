Bonelli mostra le zucchine contro il governo, il web lo massacra: “Le ha raccolte Soumahoro?” (video)

Scene surreali, ieri, alla Camera, con la proteste delle opposizioni per il Decreto Aiuti Quater e i Verdi, quelli che hanno fatto eleggere Aboubakar Soumahoro salvo poi rinnegarlo dopo l’esplosione degli scandali, a improvvisare una protesta “vegetariana” contro il caro prezzi che sarebbe colpa del governo. Il capogruppo Angelo Bonelli ha mostrato ortaggi, zucchine e latte contro gli aumenti dei prezzi dei generi alimentari mentre i deputati del M5S mostravano cartelli “vergogna” contro il caro carburante. Infine i deputati di Alleanza Verdi-Sinistra hanno mostrato le mani dipinte di nero al termine della votazione, non si capisce bene perché.

La protesta di Bonelli con le zucchine e la battuta fulminante su Soumahoro

“Il Paese è sempre più povero, a causa di scelte energetiche e ambientali sbagliate. Il problema oggi per milioni di famiglie non è solo non riuscire a pagare le bollette di gas e elettricità, ma anche riuscire a fare la spesa”, ha attaccato Bonelli – l’aumento dei generi alimentari è stato devastante per le famiglie: basta andare in un mercato. La zucchina romanesca costa al mercato 4 euro al kg, i panini all’olio che mangiano gli anziani 4,10 al kg, un litro di latte costa 2 euro, una pera 4 euro. Questo aumento è diventato terrificante a causa della crisi energetica che voi non volete affrontare perché volete far pagare il prezzo della crisi alle famiglie e non ai colossi energetici”.

Un’utente spiritosa, sul web, sotto al video di Bonelli, lo fulmina così; “Onorevole, le zucchine che ha mostrate le ha raccolte Soumahoro?”.