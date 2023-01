Berlusconi: “Oggi ci sono le condizioni per il presidenzialismo e per avvicinare i cittadini allo Stato”

Poi lo sguardo nazionale. “In questa legislatura vi sono davvero le condizioni per realizzare finalmente una riforma che tornerà ad avvicinare i cittadini alle istituzioni. Quello che noi vogliamo non è altro che la possibilità per gli elettori di scegliere direttamente, saltando la mediazione dei partiti, da chi vogliamo essere governati. Di scegliere il massimo vertice delle istituzioni”. Una riforma – aggiunge il presidente di Forza Italia – nella quale crediamo profondamente, in Italia come in Europa, secondo il modello degli Usa. Che unisce il massimo della forza e dell’autorevolezza al governo federale, nella materie di sua competenza. Come la politica estera e la politica militare e il massimo dell’autonomia su tutto il resto riconosciuta ai singoli Stati e alle altre realtà locali”.

Guerra, sono angosciato per l’assenza di veri leader in Europa”

Sulle emergenze internazionali e la guerra russo-ucraina Berlusconi ammette di essere angosciato dal fatto che in Europa e in Occidente “in questo momento non abbiamo dei leader veramente capaci”. In mattinata il leader azzurro aveva lungamento commentato l’arresto di Matteo Messina Denaro, dopo 30 anni di latitanza. “Dimostra ancora una volta che lo Stato è più forte e la mafia non vincerà. Congratulazioni a tutti coloro che sono stati coinvolti nelle operazioni”, ha scritto l’ex premier sui social. “Alla magistratura e a chi ogni giorno, lontano dai riflettori, lavora per difenderci e assicurarci una giustizia giusta. Con i nostri governi abbiamo dato nuovo impulso alla lotta contro la criminalità organizzata, con regole più efficaci. Continueremo questa battaglia fino alla vittoria definitiva contro chi uccide e calpesta la dignità umana, contro chi opprime intere aree del nostro a Mezzogiorno”.

“Ho fatto gli auguri a Giorgia e l’ho invitata ad Arcore”

“Ieri ho fatto gli auguri a Giorgia”, dice ancora Berlusconi a proposito del compleanno del premier. “Abbiamo parlato di tante cose. E, in una telefonata cordialissima e lunga, abbiamo stabilito di vederci. L’ho invitata per un pranzo o una cena ad Arcore, mi ha detto che verrà sicuramente”.