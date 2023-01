Anziani, la Cei: «Bene il governo, accogliamo con grande soddisfazione il Patto per la Terza età»

La centralità riconosciuta dal governo agli anziani, con le deleghe per le politiche in loro favore, riceve il plauso della Cei. Il presidente, Matteo Zuppi, ha parlato di «grande soddisfazione», aprendo i lavori del Consiglio episcopale permanente in corso a Roma. Il cardinale ha ricordato che le misure volute dal governo coinvolgono «14 milioni di cittadini», con un percorso integrato che va dalla sanità ai servizi.

Il presidente della Cei: «Accolgo con grande soddisfazione l’impegno del governo per gli anziani»

L’impegno del governo, ha sottolineato il porporato, che è anche arcivescovo di Bologna, è teso «a un riequilibrio fra spesa ospedaliera e servizi sul territorio, in una efficace integrazione sociale, sanitaria e assistenziale, un “continuum assistenziale” che inizia da servizi di rete e inclusione sociale e digitale, da una “assistenza domiciliare continuativa e veramente integrata”, da cure palliative, da centri diurni e, infine, da una residenzialità capace di cure di transizione da ospedale verso casa e capace di una presenza nei piccoli Comuni, incluse ovviamente le importanti aree interne che non devono essere dimenticate».

La battaglia dei vescovi contro la cultura della morte

Un “Patto per la terza età”, come lo ha definito lo stesso governo, che contrasta la marginalizzazione degli anziani, restituendo loro l’attenzione e la cura che meritano. Si tratta di un’idea complessiva che è l’esatto opposto di quella «cultura della morte» che troppo spesso pervade le nostre società e contro la quale la Cei costantemente fa sentire la propria voce. Un tema sul quale Zuppi è tornato nuovamente, ribadendo la preoccupazione dei vescovi italiani e ricordando che «nel Messaggio per la Giornata della Vita abbiamo sottolineato come avanzi una cultura della morte: si risolvono i problemi eliminando le persone!».