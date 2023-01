Alessia Morani al veleno: “Pd maschilista. A destra sono più avanti di noi, basta guardare la Meloni”

Ci mancava il rossetto di Alessia Morani a scatenare un’altra rissa in casa Pd. “Il mio è un partito di maschilisti” sibila la dem per la foto pubblicata sui social durante le Festività. Era una foto niente di che della ex parlamentare, innocua, rossetto acceso, sguardo a guardare l’ignoto, camiciola vedo-non-vedo sotto il giubbotto di pelle nera. E’ successo il finimondo. A proposito di donne, di femminilità di leadership, di quote rosa. I dem fanno ridere, ripeterlo diventa stantio. Soprattutto quando si ostinano a dare lezioni di femminismo in casa d’altri. Insomma, la Morani è stata travolta dagli utenti dei social e soprattutto da molti provenienti dal suo mondo.

Alessia Morani travolta da gente del Pd per una foto

Intervistata da Corriere della Sera, Morani si dimostra basita: “Si mettono sempre in conto gli odiatori. Ma ci sono stati attacchi del mio partito, non me li aspettavo. Era una foto sobria, composta, per niente ammiccante o volgare. Non capisco. Una foto che il mio compagno mi ha scattato per il mio compleanno, il 3 gennaio. Ero seduta e di profilo, completamente vestita. Ma anche fosse stata in costume che male ci sarebbe stato? Si rafforza la convinzione che il mio è un partito profondamente maschilista”.“Il problema – prosegue ancora Morani – è che vogliono che si mortifichi la femminilità. Il fuoco amico non lo immaginavo. A destra sono più avanti di noi, ci danno lezioni”.

Pd, ennesima bagarre sul rossetto della Morani

E’ un fiume in piena e dalle sue parole esce un’ammirazione confessata apertamente: “Basta guardare la premier Giorgia Meloni. Non rinuncia alla sua femminilità e nessuno le dice niente. Tra l’altro adesso la trovo più carina di alcuni anni fa. È aumentata la consapevolezza che ha di sé, evidentemente”. L’ennesimo scivolone all’interno della sinistra, che pure su questo guarda alla destra come un modello. Qualcuno me lo ha scritto: “dovresti fare come la Carfagna; che per dimostrare la propria competenza mortifica la sua femminilità”. Lei ribatte: “Roba da medioevo. Il peggiore di tutti è stato un certo Michele Testoni che ha innescato il dibattito».

Il web:”Te ne accorgi solo ora?”