«Violenza su Crosetto? Non mi dispiacerebbe…». Vergognose minacce dai “pacifisti” di sinistra (video)

Le frasi choc, con minacce più o meno velate, sono andate in onda ieri sera nel programma di Nicola Porro Quarta Repubblica. Con una faccia tosta e senza pudore, uno dei manifestanti al corteo “pacifista” di Roma, sabato scorso, parla di possibili atti di violenza da parte della gente, a suo dire “esasperata” per la possibile cancellazione del reddito di cittadinanza. E alla domanda sulle paure espresse dal ministro della Difesa Guido Crosetto, il manifestante intervistato (video), parla di un pericolo evidente di violenza. “Se colpirà Crosetto, non mi strapperò i capelli…”. In altri termini, non si dispiacerà.

Violenza su Crosetto, le minacce e la replica

”Sono disgustato come cittadino, preoccupato come persona, ma mi dà la forza di combattere di più, quella mano è stata armata da chi come Conte e alcuni giornalisti hanno fomentato l’odio”, ha commentato, dopo aver visto le immagini, il ministro della Difesa Guido Crosetto a Quarta Repubblica su Rete 4. Poi, su Twitter, dopo centinaia di messaggi incassati di solidarietà: “Porro mi ha fatto vedere un filmato nel quale un ‘pacifista’ giustificava la violenza fisica contro di me. Con tranquillità serafica. Come se fosse giusto usare violenza contro una persona solo perché si è messa al servizio di un’Istituzione. Grazie, grazie di cuore, da parte mia e della mia famiglia, a chi semina odio solo per vendere una copia in più o per avere un voto in più, sapendo che quell’odio farà germogliare violenza.