Un’altra coppia di fidanzati italiani uccisi all’estero: il nuovo giallo arriva dalla Germania

Due fidanzati italiani sono stati uccisi a Albstadt, vicino a Stoccarda in Germania. Si tratta di Christian Zoda, di 23 anni, e Sandra Quarta, di 20 anni. La polizia ha arrestato il sospetto omicida, un uomo di 52 anni, anche lui italiano, che sarebbe lo zio della ragazza e che per ora si è avvalso della facoltà di non rispondere. Secondo quanto emerso finora, l’omicidio di Christian, avvenuto mercoledì, sarebbe collegato alla sparizione di Sandra, avvenuta domenica.

Il corpo della ragazza trovato in giardino, il giovane freddato in strada

Come riporta il Sudkurier, il sospettato ha sparato a Christian nel centro di Albstadt, davanti alla pizzeria del padre, con il quale il ragazzo viveva in Germania da quando aveva 12 anni. La vittima è morta in ospedale poco dopo. Fermato dalla polizia, l’uomo ha portato gli inquirenti a individuare il corpo di Sandra, seppellito in un giardino. Restano al momento ignote le cause del duplice omicidio, sebbene si ipotizzi che Christian potrebbe essere stato ucciso perché “investigava” sulla scomparsa della fidanzata.

Il sospettato trovato ancora con la pistola

Quarta aveva anche la cittadinanza tedesca e viveva nello stesso condominio del presunto omicida. Il sospettato è stato arrestato vicino alla sua abitazione senza opporre resistenza e aveva ancora la pistola addosso. «Siamo tutti scioccati di quanto accaduto qui ad Albstadt», ha dichiarato il sindaco Klaus Konzelmann. «I nostri pensieri sono con le famiglie delle vittime», ha aggiunto citato dalla Dpa.

Prima della coppia in Germania, il caso dei fidanzati italiani uccisi in Inghilterra

La notizia del caso arriva a ridosso di quella dell’uccisione in Inghilterra, nel North Yorkshire, di altri due fidanzati italiani, Nino Calabrò e Francesca Di Dio, originari di Messina come Zoda. Tra i due casi non vi è comunque alcun collegamento. Secondo gli ultimi aggiornamenti, il fermato per l’omicidio di Calabrò e Di Dio sarebbe un italiano di 21 anni con problemi psichici.