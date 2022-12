Panico da siringa a Roma: spunta il video dell’uomo che fugge dopo aver punto una donna in centro

E’ spuntato un video dell’uomo che ieri ha punto con un ago di siringa alla schiena una donna, a via del Corso, che stava agganciando una bicicletta a un paletto: la donna, 40 anni, mamma di due bambine, è riuscita a filmare l’uomo mentre si allontanava e il video in basso circola da ieri sul web. La donna ha paura di essere stata contagiata e nei prossimi giorni si sottoporrà a un test Hiv. Il fenomeno della “puntura”m, il cosiddetto “needle spiking“, non è nuovo in altri Paesi e consiste nel pungere sconosciuti, in particolare donne, con siringhe infette o contenenti droghe.

La donna punta dall’ago della siringa a Roma farà il test dell’Hiv

“‘Era mezzogiorno, ero in via Brunetti, mi sono abbassata per togliere la catena alla bicicletta e mi si è alzata la giacca sulla schiena. – ha raccontato la vittima all’Adnkronos – All’improvviso ho sentito una puntura. Non so cosa fosse esattamente, forse una piccola siringa ma sono certa che fosse un ago. Ho alzato lo sguardo e ho visto un uomo allontanarsi’‘. ”Quello che mi è successo è sconvolgente – ha spiegato ancora – Mi sono spaventata e sono rimasta come impietrita, avevo paura che potesse farmi del male, però l’ho seguito con lo sguardo. Lui ha continuato ad andare avanti compiendo atti di vandalismo lungo la via. Appena mi sono ripresa sono salita sulla bici e l’ho seguito, sono riuscita a riprenderlo, lui mi ha visto e si è dileguato tra la folla”.

Nel video appare un uomo dai capelli rasati e una folta cresta a spazzola, che indossa uno smanicato nero su una felpa beige e un pantalone chiaro. e una folta cresta a spazzola, che indossa uno smanicato nero su una felpa beige e un pantalone chiaro.

Il video realizzato dalla vittima

