Ue, Berlato (FdI-Ecr): «Bene il governo sul contenimento della fauna selvatica»

«In questi giorni continua ad imperversare la polemica su un emendamento alla finanziaria che si occupa di gestione di fauna selvatica. Da più parti sento evocare la caccia in centro città. Ma la norma non prevede affatto la possibilità di cacciare nei parchi o nei centri abitati. Si tratta invece di piani di controllo e di contenimento della fauna selvatica,

che sta creando gravi danni alle colture agricole e inaccettabili

pericoli per i cittadini». Così in una nota l’eurodeputato di FdI-

Ecr Sergio Berlato componente della commissione Envi del Parlamento

europeo.

Berlato: «La fauna selvatica va gestita su tutto il territorio nazionale»

«È assolutamente necessario procedere al controllo e al contenimento

degli animali in esubero sul nostro territorio. La fauna selvatica va

gestita su tutto il territorio nazionale e la gestione non deve essere

fatta da cacciatori. Deve essere fatta da personale appositamente

formato e incaricato dalle istituzioni, sotto il controllo di tutti

gli organi di vigilanza. Questo il modo per garantire una corretta

gestione degli animali che attaccano i nostri allevamenti e minacciano

l’incolumità dei cittadini, senza esporsi a prevedibili

strumentalizzazioni da parte di coloro che ritengono che prima vengono

i diritti degli animali e poi quelli degli esseri umani. Noi vogliamo

garantire un equilibrio tra le varie specie di fauna selvatica e

soprattutto la compatibilità tra la presenza di fauna selvatica e le

attività antropiche», conclude.