Toninelli si crede Mentana e si fa finanziare il suo Telegiornale: “Primi fondi, sono commosso” (video)

Non ci sta a sopportare l’informazione ufficiale, le “fake news” dei Palazzi, forse si sente un po’ Enrico Mentana con tutti quei “like” che arrivano sulla pagina Facebook ed ecco che Danilo Toninelli, forse il peggior ministro delle Infrastrutture della storia della Repubblica italiana, si organizza per un vero e proprio Tg di controinformazione. Da finanziare con contributi grillini.

“Se qualcheduno ama questo progetto, e ciò che facciamo, sicuramente ci darà una mano perché non possiamo andare avanti solo spendendo, ma cercando di sopravvivere grazie al lavoro che ci mettiamo”, dice Danilo Toninelli, dopo aver interrotto le sue dissertazioni sui “miracoli” del Ponte di Genova nuovo, di cui si prende i meriti, con un annuncio che gli strappa quasi le lacrime. “È appena accaduta una cosa che mi commuove: Daniele, un attivista, ha appena finanziato il mio tg. Ci stiamo mettendo tantissimo impegno, grandissima passione, ma anche tantissimi soldi. Oggi Daniele ha fatto una cosa meravigliosa, ha fatto una donazione».

“Corretta informazione e duro confronto ti danno gli strumenti per affrontare il tuo futuro. Ci vuole coraggio, bisogna metterci la faccia e studiare tanto, ma è l’unica via per evitare di essere fregato dal sistema politico, affaristico e mediatico che domina in Italia.