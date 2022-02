“Hanno trovato Conte con una valigia piena di soldi”. Toninelli prova a fare l’ironico ma spaventa… (video)

“Stavolta hanno ragione ad attaccare il Movimento, hanno trovato Conte con una valigia piena di banconote e poi anche Di Maio, è andato in Congo e ha riempito l’aereo di diamanti”: la battuta del grillino Danilo Toninelli sul caos all’interno del Movimento 5 Stelle, pubblicata sul proprio profilo Fb, dovrebbe far sorridere, visto il tentativo dell’ex ministro di essere ironico nella sua consueta puntata di “Controinformazione”, e in effetti l’obiettivo viene raggiunto ma in modo involontario dal protagonista. Anche se, in alcuni commenti, qualcuno dei suoi fans lo prende sul serio e crea un po’ di confusione sulla pagina. Era uno scherzo, una provocazione, una gag, come quella tra Conte e Grillo sull’iscrizione del leader del M5S al suo stesso partito… Si ride molto, con i grillini.

Toninelli tuona contro le norme sull’emergenza Covid

“C’è è una certa confusione sulle fonti normative vigenti. Per questo rivolgiamo un appello al governo: lavoriamo tutti insieme affinché la produzione normativa si dispieghi in modo più ordinato. In passato si è molto discusso dei provvedimenti d’urgenza adottati dal governo Conte II, in particolare dei dpcm: forse oggi in tanti stanno rivedendo la propria posizione”, attacca il senatore Danilo Toninelli, capogruppo M5S in commissione Affari Costituzionali, nel testo della dichiarazione di voto sul decreto per la proroga dello stato di emergenza nazionale sul Covid, approvato ieri sera dall’aula di Palazzo Madama. Se ne parlasse con Di Maio, che siede in Consiglio dei ministri, non sarebbe meglio?