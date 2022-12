Scurria: “Bene Fitto sulle linee europee. Finalmente un governo politico e lungimirante”

“L’audizione del ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, nelle comunicazioni sulle linee programmatiche alle Commissioni congiunte di Senato e Camera ha dimostrato la centralità dell’Italia nelle politiche europee”. Così Marco Scurria, senatore di Fratelli d’Italia e segretario della commissione Politiche europee, al termine dell’audizione del ministro.

Sud, Scurria: “Bene Fitto sulle politiche europee”

“Siamo consapevoli dei ritardi accumulati dal precedente governo sulla spesa e sugli obiettivi da raggiungere del Piano – dice il senatore- ma ciò non impedisce di realizzare comunque i risultati sperati”. Un obiettivo possibile grazie all’azione di un ministro di grande competenza come Fitto. “E grazie al ritorno dell’Italia, Paese fondatore Ue, che dopo anni è rappresentata da un governo politico, stabile e lungimirante”.

Il ministro: “Ottimo lavoro sulla manovra a tempo di record”

Il ministro per gli Affari regionali, a sua volta, parlando della manovra in arrivo alla Camera ha detto che il governo Meloni “sta facendo un lavoro ottimo. Siamo al lavoro da meno di due mesi e per la prima volta nella storia si è fatta una legge di bilancio in pochi giorni. Quindi mi sembra sia ampiamente soddisfacente con il rispetto dei parametri a livello economico internazionale da una parte. E, dall’altra, come risposta alla vera priorità per famiglie e imprese che avevano difficoltà al pagamento delle bollette per il costo dell’energia”.