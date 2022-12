Pnrr, il governo corre: “Conseguiti 40 obiettivi su 55. Gli altri sono in dirittura d’arrivo”

“Siamo in dirittura d’arrivo sugli obiettivi del Pnrr“. Il governo rassicura gli italiani dopo la seconda riunione della Cabina di regia che si è tenuta a Palazzo Chigi. A presiederla è stato Raffaele Fitto e lo scopo della riunione era appunto quello di monitorare l’ attuazione degli obiettivi del Piano, con l’occhio alla prossima scadenza del 31 dicembre 2022. E le notizie sono buone.

Pnrr, il governo: “I rimanenti 15 obiettivi avviati e in corso di finalizzazione”

Nel dettaglio – si legge nella nota di Palazzo Chigi al termine della riunione – dopo il serrato confronto di questi giorni con tutti i Ministeri interessati, su 55 obiettivi da conseguire al 31 dicembre 2022, ne sono stati pienamente raggiunti 40. I restanti 15 sono stati tutti avviati e in corso di finalizzazione. Alla riunione hanno preso parte i ministri e i rappresentanti di tutti i Ministeri coinvolti, che hanno illustrato lo stato di attuazione di ciascun target di propria competenza. Lo scopo è quello di raggiungere i restanti obiettivi nel pieno rispetto dei tempi. E le previsioni sono sicuramente ottimistici.

Pnrr, la prossima settimana nuovo confronto con la Commissione Ue

La riunione della Cabina di regia è servita per un puntuale aggiornamento sulla situazione in vista di un nuovo confronto con la Commissione Europea in programma per la prossima settimana, dopo le numerose interlocuzioni già avute nei giorni scorsi.

Il Ministro Fitto – ringraziando tutti i partecipanti per il grande lavoro – come metodo per il futuro ha suggerito di concentrarsi su valutazioni complessive che abbraccino una visione di tutto l’arco di Piano al 2026.

Convocato il Consiglio dei ministri

“Questa mattina in cabina di regia abbiamo fatto il punto sullo stato di avanzamento del Pnrr. È la più importante opportunità di sviluppo per l’Italia dal Dopoguerra ad oggi, uno strumento che può rendere il nostro Paese più moderno, competitivo ed efficiente”. Lo ha scrive in un tweet la ministra per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati, dopo la riunione. A seguire è convocato il Consiglio dei ministri, che all’ordine del giorno avrà proprio l’attuazione di tre obiettivi del piano previsti per la seconda metà dell’anno: il decreto legislativo che riforma il codice degli appalti, il decreto legislativo attuativo della legge sulla concorrenza sui servizi pubblici locali e quello di riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs).