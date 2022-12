Rai, Nicola Rao è il nuovo direttore del Tg2. Chi è il giornalista che sostituirà Sangiuliano

È il vicedirettore del Tg1, Nicola Rao, il nuovo direttore del Tg2. Lo ha nominato il Cda Rai riunito oggi a Roma sotto la presidenza di Marinella Soldi dando parere favorevole alla proposta dell’Amministratore delegato Carlo Fuortes. Rao succede a Gennaro Sangiuliano, nominato ministro della Cultura nel governo Meloni.

La lunga carriera di Nicola Rao

Nato a Latina il 30 ottobre 1962, Rao è giornalista professionista dal 1989 e ha alle spalle una lunga carriera, partita nelle agenzie di stampa e proseguita in Rai, dove presta servizio quasi da un ventennio. Dal 1987 al 2003, infatti, ha lavorato all’Adnkronos, prima come cronista giudiziario e successivamente come giornalista parlamentare. Per le edizioni dell’Adnkronos ha anche firmato un reportage sul terrorismo indipendentista corso e un’intervista ad alcuni capi delle Br ancora detenuti.

Vent’anni fa l’ingresso in Rai, proprio al Tg2

Nel 2003, poi, l’ingresso in Rai, proprio al Tg2, dove è rimasto fino al 2010 e ha ricoperto le funzioni di caposervizio e successivamente vicecaporedattore della redazione politica. Dal 2010 al 2017 è stato responsabile della Tgr Lazio, con la qualifica di caporedattore centrale. Fino al 2021, poi, è stato vicedirettore della Tgr e dal 27 dicembre dello stesso anno vicedirettore del Tg1. Parallelamente, Rao ha svolto una proficua attività di saggista, pubblicando numerosi libri sulla storia del terrorismo politico. È, inoltre, componente del Cda della Fondazione Ugo Spirito e Renzo de Felice.

L’apprezzamento della redazione: «Pronti per un percorso comune di crescita»

La sua nomina a direttore del Tg2 è arrivata con quattro voti favorevoli e i tre contrari. Oltre a Fuotes e Soldi, hanno votato per lui i consiglieri espressi dall’attuale maggioranza, Simona Agnes e Igor De Biasio, mentre il voto contrario è stato espresso da Francesca Bria (Pd), Alessandro di Majo (M5s) e dal consigliere nominato dai dipendenti Rai, Riccardo Laganà. Contestualmente alla nomina, al nuovo direttore è arrivato anche il supporto della redazione. «Il Cdr del Tg2 esprime apprezzamento per la scelta del Consiglio di Amministrazione di nominare in tempi ragionevoli il direttore della testata», si legge in una nota che rivolge poi «sinceri ringraziamenti al vicedirettore Carlo Pilieci che per due mesi ha guidato il Tg2 ad interim con efficienza, autorevolezza e professionalità» e al quale ha rivolto un ringraziamento anche il Cda Rai. «Al direttore Nicola Rao – conclude la nota del Cdr – esprimiamo i migliori auguri di buon lavoro: troverà una redazione volenterosa e pronta ad intraprendere un percorso comune per la crescita del Tg2».