Qatargate, l’affondo di Luttwak: «Da 60 anni quelli corruttibili sono sempre gli stessi»

C’erano quelli che avevano i soldi e quelli che i soldi li volevano, e così le due parti si sono incontrate. A riassumere in questo modo il Qatargate è il politologo Edward Luttwak, facendo notare però che «la cosa interessante di questa vicenda è che da 60 anni quelli corruttibili sono sempre gli stessi».

Luttwak: «Il Qatargate? Da 60 anni quelli corruttibili sono sempre gli stessi»

«I qatarini hanno solo deserto e gli stranieri sono venuti e hanno trovato il gas. Loro hanno però molti soldi e a Bruxellese ci sono molti politici che hanno fame. O che vogliono soldi. Quindi, c’è stato un incontro tra quelli che hanno solo soldi e quelli che hanno bisogno di soldi e li hanno trovati. E li hanno trovati in una certa sfera politica…», ha detto Luttwak intervenendo alla convention “Noi, il Mediterraneo” a Palermo.

Una vicenda di cui «si doveva occupare la struttura europea»

Quale sia questa parte politica Luttwak non l’ha detto esplicitamente, ma lo ha indicato per esclusione: «L’estrema sinistra non si corrompe, la destra non si corrompe e il centro finanziario e atlantico non si corrompe. E poi c’è una certa sfera politica che si corrompe e non è sorprendente». Per il politologo quello che sorprende è, invece, «che le istituzioni europee non avevano un solo corpo di polizia. Era la procura di Bruxelles che si è occupata di una cosa di cui – ha concluso – si doveva occupare la struttura europea».