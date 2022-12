Putin si vendica sul petrolio: dal primo febbraio blocca le esportazioni ai Paesi che applicano il price cap

Proseguono i bombardamenti sull’Ucraina

Intanto continuano i bombardamenti russi sull’Ucraina. Il segretario di stato Usa, Antony Blinken, ha comunicato oggi che Mosca “ha bombardato più di un terzo del sistema energetico ucraino, precipitando milioni di persone nel freddo e nell’oscurità mentre arrivano temperature sempre più rigide”. Per poi aggiungere: “Riscaldamento, acqua, elettricità per i bambini, gli anziani, i malati: questi sono i nuovi obiettivi del presidente Putin”.

La Russia dunque vieterà la vendita del suo petrolio ai Paesi stranieri che si avvalgono del tetto al prezzo dell’oro nero russo, fissato all’inizio di dicembre a 60 dollari al barile da Ue, G7 e Australia. In un decreto firmato martedì dal presidente russo Vladimir Putin, si legge: “la consegna di petrolio e prodotti petroliferi russi a persone giuridiche straniere e ad altre persone fisiche e proibita” se queste utilizzano il. La vendetta sull’Europa era in qualche modo annunciata e prevedibile. Resta la copnsiderazione di quanto il price cap possa rappresentare un elemento decisivo per mettere in difficoltà Mosca incastrata in un tunnel di guerra che presumibilmente non vede vie d’uscita.