Putin oltre ogni limite: «L’Occidente usa gli ucraini come carne da macello»

Putin oltre ogni limite. «L’Occidente sta usando gli ucraini come carne da macello” ed è ”da tempo che sta sfruttando le risorse dell’Ucraina». Lo ha dichiarato il presidente russo in un discorso ai membri della Sco, l’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. «Vediamo le gravi conseguenze di tali azioni oggi in Ucraina. Per un certo numero di anni, l’Occidente ha spudoratamente sottratto e sfruttato le sue risorse, ha incoraggiato il genocidio e il terrore nel Donbass, ha trasformato questo paese in una sua colonia e ora usa cinicamente il popolo ucraino come carne da macello, come ariete contro la Russia, continuando a fornire all’Ucraina armi e munizioni, inviando mercenari, la sta spingendo su un percorso suicida», ha detto Putin.

Nuove accuse di Putin

Secondo il leader del Cremlino, inoltre, gli Stati Uniti hanno puntato sull’espansione aggressiva della Nato distruggendo l’architettura di stabilità strategica che si era creata per decenni. «La natura e la portata delle minacce moderne impongono crescenti esigenze alla nostra interazione nei dipartimenti della difesa. È necessario lavorare insieme per formare un sistema di sicurezza e di cooperazione più flessibile e sostenibile che sia adeguato alle sfide attuali e possa essere basato sul diritto internazionale e sul rispetto degli interessi reciproci», ha aggiunto Putin rivolto ai membri della Sco.

Gli Usa: controllare 160 chilometri in Ucraina per presenza di mine

Intanto il Dipartimento di Stato americano ha dichiarato che più di 160 chilometri di territorio ucraino dovrebbe essere controllato per la presenza di mine. Secondo il rappresentante del Dipartimento di Stato americano responsabile degli affari europei Michael Tierre, i russi in Ucraina stanno usando le stesse tattiche dei terroristi dell’Isis in Siria e Iraq: «Sappiamo da funzionari ucraini che lavorano sul campo – ha affermato durante il briefing della Commissione Helsinki del Congresso degli Stati Uniti – che i soldati russi stanno intenzionalmente saccheggiando le case dei civili, compresi i giocattoli dei bambini, e persino i corpi uccisi. L’orribile uso di ordigni esplosivi da parte dell’esercito russo ricorda le tattiche dei militanti dell’Isis in Iraq e in Siria, dove i terroristi hanno cercato di uccidere quanti più civili possibile in modo che le persone avessero paura di tornare nelle loro case».