Omicidio-suicidio a Palermo, uccide col bisturi la compagna e si toglie la vita: lo annuncia in un post

Ancora non è chiaro il movente che ha spinto Salvatore Patinella, un operatore sociosanitario di 41 anni, a uccidere con fendenti sferrati con un bisturi, la sua ex compagna, Giovanna Bonsignore – che di anni ne aveva 44 – per poi togliersi la vita, ma la tragedia ha espresso comunque tutto il suo potenziale di orrore e morte. L’omicidio-suicidio è avvenuto ieri sera a Villabate, nel Palermitano, nell’appartamento della donna in Via Giovanna D’Arco, dove i carabinieri sono tempestivamente intervenuti dopo che un amico dell’uomo messo in allarme da un post pubblicato da quest’ultimo su Facebook ha dato l’allarme al 112. Ma quando i militari sono arrivati sulla scena del crimine, non hanno potuto far altro che riscontrare i due decessi, sequestrare l’arma del delitto e sigillare l’appartamento.

Omicidio-suicidio alle porte di Palermo

Le indagini sull’omicidio suicidio, affidate ai carabinieri della Compagnia di Misilmeri, partono da un alite che i due avrebbero avuto, al culmine della quale l’uomo ha infierito sulla compagna con un coltello: lo stesso che ha utilizzato poco dopo per togliersi la vita. Prima di compiere il delitto, però, Patinella ha affidato a un post su Facebook un lungo messaggio in cui si dice sconvolto per quanto sta per compiere, e incapace di accettare la separazione. Poi chiede perdono, a tutti: a Dio. Alla figlia della compagna. Ai genitori, ai fratelli e ai nipoti. Un post che ha allarmato gli amici che lo hanno letto e che hanno subito richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

L’annuncio sui social della doppia tragedia che allarma gli amici

Un annuncio lasciato in eredità alle famiglie di entrambe le vittime, e che ora, alla luce dei fatti, riecheggia in quell’appartamento come una drammatica conferma dei dubbi di parenti e conoscenti che quel dolore dell’uomo – che l’uomo non era stato capace di accettare dopo la separazione – potesse in qualche modo degenerare e sfociare in tragedia. E allora eccolo, di seguito, il post di addio che Salvatore Patinella ha pubblicato, quello vergato sul web prima di compiere il gesto estremo. Prima di porre fine, nel più efferato dei modi, alla sofferenza che lo stava affliggendo al punto da arrivare a uccidere e a uccidersi.