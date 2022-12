Nominato il Comitato nazionale per la bioetica, Meloni: “Ottima squadra, rispetta il pluralismo”

Via libera al Comitato nazionale per la bioetica in carica per i prossimi 4 anni. “Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, è stato costituito il Comitato Nazionale per la Bioetica. A ricoprire la carica di presidente è il Prof. Angelo Luigi Vescovi. I vicepresidenti sono il Dott. Riccardo Di Segni, il Prof. Mauro Ronco, la Prof.ssa Maria Luisa Di Pietro”. Ne dà notizia Palazzo Chigi, spiegando che il Comitato nazionale per la Bioetica “resta in carica quattro anni a decorrere dalla data del 6 dicembre 2022”.

Comitato nazionale per la biotecia, presidente Angelo Luigi Vescovi

“Esprimo profonda soddisfazione per la costituzione del Comitato nazionale di bioetica”, ha commenta il premier. “Nella nomina di questo importante organismo si è tenuto conto dei criteri di pluralismo ideale e professionale. E dell’inclusione di un’ampia varietà territoriale, di esperienze e provenienze. Nel Comitato nazionale di bioetica sono stati assicurati la prevista rotazione dei membri, l’equilibrio di genere e le rappresentanze delle aree medica, filosofica, giuridica, delle competenze biotecnologiche e religiose. Formulo al Comitato i migliori auguri di buon lavoro”.

Sono componenti del Comitato: Prof.ssa Luisella Battaglia; Prof. Carlo Antonio Barone; Prof. Raffaele Calabrò; Prof. Stefano Canestrari; Prof. Tonino Cantelmi; Prof.ssa Cinzia Caporale; Prof. Giuseppe Casale; Prof. Lorenzo d’Avack, Prof. Antonio Da Re, Prof.ssa Maria Grazia De Marinis, Cons. Luisa De Renzis, Prof. Alberto Gambino, Prof.ssa Maria Pia Garavaglia, Prof. Silvio Garattini, Dott.ssa Matilde Leonardi, Dott. Andrea Domenico Maria Manazza, Avv. Domenico Menorello, Prof. Maurizio Mori, Prof.ssa Assunta Morresi, Prof. Alessandro Nanni Costa, Prof.ssa Claudia Navarini, Dott. Carlo Maria Petrini, Prof.ssa Giovanna Razzano, Dott. Marcello Ricciuti, Dott.ssa Giuliana Ruggieri, Prof. Luca Savarino, Prof.ssa Lucetta Scaraffia, Prof. Stefano Semplici, Prof. Grazia Zuffa.