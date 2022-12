Myrta Merlino, dipendenti La7 infuriati: ci fa prenotare anche la ceretta… la conduttrice verso Mediaset?

Myrta Merlino non sta simpatica ai dipendenti di La7. Che attraverso la rappresentanza sindacale interna la accusano di comportamenti maleducati e incivili. Una brutta gatta da pelare per uno dei volti più noti della tv di Urbano Cairo, che conduce L’aria che tira nella fascia intermedia mattutina.

Il comunicato sindacale contro Myrta Merlino

Ecco il comunicato sindacale contro la Merlino. “La RSU (Rappresentanza Sindacale Unitaria, ndr), nell’incontro sindacale del 30 novembre, ha riportato all’Azienda le numerosissime segnalazioni pervenute da parte dei lavoratori sull’atteggiamento della giornalista Myrta Merlino conduttrice del programma L’Aria che Tira”. La Merlino “frequentemente adotta nei confronti dei colleghi e del personale in appalto comportamenti incivili e maleducati; influenza la possibilità di prolungare contratti di personale specializzato che lavora professionalmente nella nostra azienda e, condiziona le turnazioni del personale interno con motivazioni che non possono essere considerate né di tipo professionale e né di tipo etico”, si legge nella nota.

Sul finale la richiesta di interventi ai vertici di La7: “La RSU esprime la sua ferma contrarietà nei confronti del comportamento della conduttrice ed auspica che dopo questa formale segnalazione vengano finalmente adottate le necessarie misure da parte dei vertici aziendali al fine di ripristinare il corretto rapporto individuo – Azienda e di ristabilire il giusto clima lavorativo, ad oggi deteriorato”.

Dagospia: liti con i tecnici e c’è chi le prenota la ceretta

Per ora Myrta Merlino non commenta però qualche particolare lo fornisce il sito Dagospia. Si fa asciugare i capelli con il phone, protesta se la colazione non è di suo gradimento. “Altri – si legge su Dagospia – recriminano di essere destinati a compiti non attinenti con le mansioni per cui vengono stipendiati dall’emittente. C’è chi ha dovuto persino prenotare la ceretta alla Merlino e chi doveva portarle i vestiti in tintoria o i cani dal veterinario: “Lei arriva alle 10-10.30 per andare in onda alle 11 e tu devi spiegarle la puntata mentre si lava i capelli e qualcuno le deve spalmare la crema ai piedi…”. Alcuni redattori sostengono di essere stati messi a lavorare alle presentazioni degli eventi che la Merlino avrebbe dovuto moderare (remunerata) fuori da La7”. L’ultimo caso riguarderebbe la lite con un tecnico per un microfono malfunzionante.

Myrta Merlino starebbe per lasciare La7 passando a Mediaset

Inoltre, Dagospia rivela che la Merlino sarebbe in procinto di lasciare La7 per passare a Mediaset. Che la giornalista ha un conduttore ombra (Riccardo Zambon) che le suggerisce le battute con il phonax e che Cairo è già pronto a sostituirla con David Parenzo o Marianna Aprile.