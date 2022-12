Manovra, Meloni: non ci sarà esercizio provvisorio, chiuderemo nei tempi necessari

Manovra, la legge di bilancio si aggiorna di ora in ora ed è adesso all’esame della commissione Bilancio. Spetterà poi alla conferenza dei capigruppo stabilire i tempi di approdo alla Camera. Intanto la maggioranza ha ribadito che occorre chiudere l’esame in Aula, al più tardi, nella notte tra il 23 e il 24 dicembre.

“Per quanto ci riguarda sulla manovra noi andiamo avanti e mi sento di garantire che ci sarà una legge di Bilancio nei tempi in cui deve esserci”, ha detto nel pomeriggio Giorgia Meloni uscendo dal Museo ebraico di Roma dove ha preso parte alla cerimonia di accensione della Chanukkià.

“Chi evoca l’esercizio provvisorio – ha aggiunto – cerca l’esercizio provvisorio. Mi fa sorridere che evochino qualcosa che probabilmente vorrebbero”.

Tra le ultime novità arriva la possibilità di modificare il tasso del mutuo da variabile a fisso. Ma solo per mutui in origine non superiori a 200mila euro e per chi ha un’Isee non superiore a 35mila euro e che non abbia avuto ritardi nei pagamenti.

“Governo e maggioranza sono al lavoro per definire un fondo da destinare ai ristori dei commercianti per il Pos” e “che verrebbe alimentato da accantonamenti da parte delle banche”, ha annunciato Ylenja Lucaselli (FdI) deputata in commissione di Bilancio alla Camera, a margine degli incontri del governo con maggioranza e opposizione sulla manovra. “Il nostro obiettivo è lavorare per individuare in queste ore una soluzione”, ha aggiunto.

“La manovra finanziaria deve essere approvata entro il 31 dicembre e da come stanno andando i lavori mi pare che non ci siano questioni insormontabili. Questo è un impegno che dovrebbe essere assunto sia dal Governo sia dalle forze di opposizione perché il rispetto dei tempi è nell’interesse di tutti”, ha sottolineato il viceministro delle Imprese e del Made in Italy Valentino Valentini al Tgcom24.

“In questa manovra i fondi sono stati messi principalmente per tutelare le famiglie e le imprese dagli incrementi dei costi per l’energia, però come Forza Italia siamo riuscendo ad inserire una serie di provvedimenti importanti per i cittadini come l’incremento delle pensioni minime a 600 euro per gli over 75″.