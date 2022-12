“Maledizione” Brasile ai Mondiali: i verdeoro sbagliano due rigori e la Croazia va in semifinale

Continua la “maledizione”: digiuno ventennale del Brasile ai mondiali. I pentacampioni non vincono la Coppa del Mondo dal 2002. Da allora quattro eliminazioni ai quarti di finale, sempre contro squadre europee: nel 2006 contro la Francia di Zidane e con gol di Henry (0-1), nel 2010 contro l’Olanda trascinata da Sneijder (1-2), nel 2018 contro il Belgio (2-1) e quest’anno ai rigori contro la Croazia. Unica eccezione, il Mondiale giocato in casa nel 2014 dove eliminarono ai quarti la Colombia poi persero in semifinale per 7-1 con la Germania. Trentasei anni dopo, il Brasile cade ai calci di rigore in un Mondiale. Croazia oggi come la Francia a Messico 1986. Anche in quel caso la Seleçao si fece bloccare nei 120′ sull’1-1. In mezzo tanti successi dal dischetto, su tutti quello che ha laureato i verdeoro campioni del mondo nel 1994 contro l’Italia. Anche successivamente la lotteria dagli 11 metri è stata fortunata: vittoria in semifinale contro l’Olanda nel 1998 e nel 2014 contro il Cile agli ottavi.

Mondiali, delusione clamorosa per il Brasile: i siti critici

Il favorito Brasile esce di scena 5-3 ai calci di rigore con la Croazia. Ai tiri dal dischetto la Croazia è perfetta, mentre il Brasile sbaglia prima con Rodrygo (parata di Livakovic) e poi Marquinos, che calcia sul palo. La delusione per la clamorosa eliminazione della ‘Selecao’ è tutta nei titoli in prima pagina dei principali siti brasiliani, che salutano con grande rammarico e parecchie critiche il sogno dei Mondiali in Qatar. “Il sogno del sesto posto del Brasile in Qatar è finito -scrive Folha de S. Paulo– La squadra di Tite è stata eliminata, ancora una volta, ai quarti di finale, dopo aver perso ai rigori per 4 a 2″.

“Gioco drammatico” titola ‘O Globo’

“Non è successo. Ancora una volta contro una selezione europea a eliminazione diretta, il Brasile ha salutato la Coppa del Mondo -scandisce il sito di ‘O Dia’-. Il Brasile perde contro la Croazia ai rigori e dice addio al sogno del sesto in Qatar. Che parla di “duello”: “In un duello per i quarti di finale, la squadra ha pareggiato nei tempi regolamentari, è passata in vantaggio ai supplementari, ma ha finito per rinunciare alla parità sull’1 a 1, e ai calci di rigore ha detto addio alla sconfitta per 4 a 2″. Di “sogno rimandato” parla il ‘Jornal do Brasil’, mentre ancora più incisivo è ‘O Globo’, che apostrofa il gioco della squadra verdeoro senza mezzi termini: “Gioco drammatico”, si legge in homepage.

I siti croati: “Sono guerrieri, sono eroi”

Di tenore opposto, naturalmente i siti croati: “La Croazia ha sbattuto fuori il Brasile. L’eroe Livakovic ha distrutto i sogni della superpotenza”. Così Sportske novosti, il principale quotidiano sportivo croato, esulta per la vittoria della Croazia ai Mondiali del Qatar ai rigori contro il Brasile nei quarti di finale. “Sono guerrieri, sono eroi! Il Brasile non ha potuto resistere alla forza di carattere croata, alla mentalità”, scrive il quotidiano sportivo. “Anche quando sembra che il rivale sia in una posizione vincente, non si arrendono. Questa è una conferma di quanto sia grande e grande la Croazia!”. Il portiere Dominik Livakovic, rileva ancora il quotidiano sportivo, “è stato ancora una volta fenomenale, il suo lavoro è monumentale. Ha fatto impazzire il Brasile”.

L’allenatore Tite si dimette

“E’ una sconfitta dolorosa, ma sono in pace con me stesso. È finito un ciclo, l’avevo detto più di un anno e mezzo fa”. Con queste parole in conferenza stampa il ct del Brasile Tite ufficializza il suo addio alla panchina verdeoro.