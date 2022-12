Lazio, Donzelli replica a un retroscena della Stampa: “Per il candidato nessun problema a destra”

“Il centrodestra non ha né discussioni interne né problemi a individuare candidature per il Lazio. Il candidato sarà ufficializzato al momento opportuno: non ci sono litigi, incomprensioni né quadre da trovare all’interno del centrodestra”. Lo dice, parlando con l’Adnkronos alla Camera, Giovanni Donzelli, responsabile nazionale organizzazione di Fratelli d’Italia.

Donzelli: il candidato del Lazio all’evento di piazza del Popolo? Non è detto

In molti si aspettano l’ufficializzazione della candidatura del centrodestra all’evento in programma a Piazza del Popolo per il decennale di FdI dal 15 al 17 dicembre. Sarà la sede per l’annuncio del candidato? “Vedremo. Non è detto né escluso che sia quella la sede”. Presenterete agli alleati del centrodestra, Lega e Forza Italia, una rosa di nomi? “Su questo non entro nello specifico”, taglia corto Donzelli.

I veri problemi li ha la sinistra nel Lazio

Una replica che tiene presente un velenoso retroscena della Stampa, firmato dall’ex direttore del Secolo d’Italia Flavia Perina, che fa riferimento a presunti problemi della destra che non saprebbe decidere tra un outsider e un esponente conosciuto per la candidatura nel Lazio. Chiacchiere da bar, mentre è sul fronte progressista che si registrano liti e problemi: con Fratoianni che non vuole D’Amato e Conte che cerca di pescare telecandidate per rubare voti al Pd. Campo largo in frantumi, eredità di Zingaretti che nessuno vuole rivendicare dopo il mascherinagate e l’alleanza tra Sel e Verdi già naufragata e i problemi starebbero a destra, peraltro favoritissima nei sondaggi?

Rampelli: ho dato la mia disponibilità ma questo non significa che mi sono candidato

A una domanda sulla candidatura nel Lazio ha risposto anche Fabio Rampelli, ospite di Omnibus. “Non c’è nessuna decisione presa dal centrodestra. Si stanno consultando i leader”, ha risposto Rampelli, vicepresidente della Camera. “Ho già dato la mia disponibilità – ha aggiunto – ma essere disponibili non significa candidarsi. Per fortuna il centrodestra e Fdi hanno tanti candidati”.