Costamagna e Berlinguer candidate ad essere le “bimbe di Conte”: M5S senza classe dirigente

“Giuseppe Conte ci sta provando, poi chissà se ci riuscirà. Un conto è parlare di politica, anche conoscendone ogni segreto, e un altro è farla”, dicono i pentastellati alla Pisana. L’idea del Movimento, specie se si dovesse riuscire nell’impresa di convincere Berlinguer, è di proporre una candidatura in grado di parlare al popolo del centrosinistra. In una rincorsa che, così dicono i sondaggi, comunque lascia saldamente in testa il centrodestra di Giorgia Meloni.

Una divisione, quella tra M5S e Pd, che era nell’aria e che rappresenta una sconfitta della strategia di Roberta Lombardi. L’unica che ha difeso fino all’ultimo il “modello Lazio” ormai deflagrato.