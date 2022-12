La gaffe della Schlein da Fazio: “Se perdo non lascio il Pd”. Ma se n’era già andata nel 2015 (video)

Si affida all’amico accogliente e sorridente, Fabio Fazio, per dare dettagli sulla propria candidatura alla segreteria del Pd, Elly Schlein, ma proprio nel salotto buono della sinistra italiana, a “Che tempo che fa“, la giovane donna incappa in una gaffe sui social qualcuno le fa immediatamente notare. “Se dovessi perdere, non lascerò il Pd“, annuncia la Schlein, dopo aver promesso che avrebbe ripreso a breve la tessera del Pd. “Ma come, lo dice proprio lei nel 2015 lasciò il partito perché diceva che il Pd non esisteva più, remember?”, gli fa eco in tempo reale, su Twitter, un attento osservatore. Lei invece, fa la smemorata…

La gaffe della Schlein, che sorvola sull’addio al Pd del 2015

Elly Schlein era entrata con i Dem nel Parlamento europeo con più di 53mila voti nella circoscrizione Nord-est e più di 32mila in Emilia-Romagna, nel 2014. L’anno dopo, però, nel 2015, in rotta con la linea dettata dal partito, Schlein aveva mollato il partito per seguire Civati in Possibile: “Da troppo tempo non mi riconosco più in nulla di quella che fa questo Governo – scriveva in un lungo post Facebook –.Vale la pena di lottare all’interno del partito finché c’è il partito, ma temo che questo non esista più”. Oggi, invece, sostiene che mollare sarebbe un atto inopportuno, se vincesse il suo avversario. “A Bonaccini faccio un in bocca al lupo, se sarò segretaria del Pd chiederò a Bonaccini di dare una mano e stare uniti, chiunque vinca si lavora insieme. È giusto mettere a confronto due visioni diverse. Domani prenderò la tessera Pd a Bologna. Se anche dovessi perdere non lascerò il Pd e non vedo rischi di scissione….”. Per la serie, senti chi parla…

L’intervista da Fazio e la promessa di non mollare in caso di sconfitta